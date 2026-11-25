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Al Ahly anunció oficialmente este miércoles a mediodía el nombre del nuevo director técnico que dirigirá al conjunto cairota en sustitución del entrenador marroquí Hussein Ammouta, que dejó el cargo tras la derrota por 2-0 ante Pyramids en la novena jornada de la liga egipcia, el pasado lunes.

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Al Ahly anunció oficialmente este miércoles a mediodía el nombre del nuevo director técnico que dirigirá al conjunto cairota en sustitución del entrenador marroquí Hussein Ammouta, que dejó el cargo tras la derrota por 2-0 ante Pyramids en la novena jornada de la liga egipcia, el pasado lunes.

En un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, Al Ahly informó de que Sami Komsan ha sido nombrado director técnico y asumirá las riendas del equipo a partir de hoy, tras recibir el encargo. De este modo, el técnico egipcio vuelve a primera línea en un momento complicado, después del cambio repentino en el cuerpo técnico.

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Komsan expresó su profundo agradecimiento a Al Ahly y aseguró que no podía hacer otra cosa que responder a la llamada de su club, fuera cual fuera el puesto que ocupara, en alusión a su disposición a trabajar con el equipo en la próxima etapa, ya sea como director técnico o dentro del cuerpo técnico auxiliar.

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El comunicado precisó que la misión de Komsan no será permanente, ya que seguirá trabajando con el cuerpo técnico cuando Al Ahly contrate a un director técnico extranjero. Esto significa que la directiva ha recurrido a él para dirigir al equipo durante el periodo de transición, mientras busca un nuevo entrenador.

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La decisión llega un día después de que Al Ahly anunciara que prescindía de Ammouta y de su cuerpo técnico tras la derrota ante Pyramids, que puso fin a la etapa del entrenador marroquí después de unos cinco meses desde que asumiera el cargo, el pasado mes de junio, en sustitución del danés Jess Thorup.

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Según los datos de Transfermarkt, es la segunda vez que Sami Komsan asume el cargo de director técnico interino de Al Ahly. La directiva ya le encargó dirigir al equipo tras la destitución del sudafricano Pitso Mosimane, en junio de 2022. En aquella ocasión disputó cinco partidos entre la liga y la Copa de Egipto, con 3 victorias, un empate y una derrota.

La derrota ante Pyramids fue la primera de Al Ahly bajo la dirección de Ammouta y llegó en un partido en el que el equipo cayó por 2-0. El entrenador recibió críticas por el rendimiento y por su forma de gestionar el encuentro, en medio de dudas sobre la capacidad del equipo para competir con el nivel mostrado.

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Pese a este final, los números de Ammouta no fueron negativos en cuanto a resultados: dirigió a Al Ahly en 14 partidos de todas las competiciones, con 11 victorias, dos empates y una sola derrota. El equipo marcó 30 goles y encajó 9.

La derrota hizo caer a Al Ahly a la tercera posición de la clasificación de la Premier League egipcia, estancado en 20 puntos, a 7 del líder, Pyramids, y a dos de su eterno rival, el Zamalek.

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