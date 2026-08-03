El futuro del uruguayo Darwin Núñez ha entrado en una nueva etapa de incertidumbre, después de que el deseo del Al Hilal saudí de desprenderse del jugador chocara con una realidad completamente distinta, que reveló que todo lo que se ha rumoreado sobre el interés de clubes turcos por ficharlo no se ha traducido en pasos concretos hasta el momento.

El Al Hilal vive una carrera contrarreloj para reorganizar su lista de extranjeros antes del inicio de la nueva temporada, especialmente porque el entrenador italiano Simone Inzaghi no incluye a Núñez entre sus prioridades técnicas, lo que ha llevado a la directiva a intensificar sus intentos por buscar una salida adecuada para el jugador durante el mercado estival.

Sin embargo, según los últimos acontecimientos, la directiva del Al Hilal no ha recibido hasta ahora ninguna oferta oficial ni negociaciones serias por parte de ningún club turco para hacerse con los servicios del jugador, pese a la abundancia de informaciones que lo han vinculado con un traspaso a la liga turca durante las últimas semanas.

Lee también: Gran sorpresa: ¿cuál es la verdad sobre Petkovic al frente de la selección saudí?

Este acontecimiento coloca al Al Hilal en una situación complicada, ya que la continuidad de Núñez supone que una de las plazas de extranjero siga ocupada por un jugador fuera de los planes técnicos, lo que podría afectar a los planes del club para cerrar nuevos fichajes antes del cierre del mercado de traspasos.

Ante la ausencia de ofertas reales, la directiva del Al Hilal parece obligada a buscar soluciones alternativas, ya sea convenciendo al jugador de un nuevo destino o esperando un movimiento de otros clubes, porque el tiempo pasa rápido, mientras la crisis de Núñez sigue sin ninguna solución real.

El caso de Núñez se ha convertido en uno de los asuntos más molestos dentro del Al Hilal este verano, después de que las repetidas informaciones sobre el interés de clubes por sus servicios se hayan quedado en meros rumores, en un momento en el que "El Líder" necesita resolver este asunto con rapidez para continuar construyendo el proyecto de Inzaghi antes del inicio de la nueva temporada.