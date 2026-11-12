Oferta turca sorpresa: ¿marcará Cristiano Ronaldo su gol número 1000 lejos del Al-Nassr?

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Informes periodísticos han hecho estallar una sorpresa de alto calibre, al revelar la posibilidad de que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, se traslade a la liga turca durante el próximo mercado de fichajes invernal.

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El contrato de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le otorga el derecho de firmar por cualquier equipo durante el próximo mercado de invierno e incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu afirmó, en un vídeo del canal "KAFA Sports" en "YouTube", que un agente intermediario sondeó la opinión de los clubes de la liga turca sobre la posibilidad de fichar a Ronaldo en el próximo mercado invernal.

De producirse eso, Ronaldo podría marcar el gol número 1000 de su carrera futbolística lejos de la liga saudí y del Al-Nassr, un logro que la afición del equipo deseaba ver suceder con la camiseta de su club.

El "misil de Madeira" ha marcado 985 goles en su carrera futbolística hasta el momento, lo que significa que solo necesita 15 goles para convertirse en el primer jugador de la historia del fútbol en marcar 1000 goles.

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Estas noticias llegan en un momento en el que el nombre del astro portugués no está vinculado a una salida del Al-Nassr, donde disputa su cuarta temporada y compite por la conquista de la liga Roshn, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, la Champions League de Asia de élite y la Supercopa de Arabia Saudí.

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El Al-Nassr ocupa el tercer lugar en la clasificación de la liga saudí con 28 puntos, a dos puntos del Al-Hilal, líder de la tabla, y por diferencia de goles por detrás del Al-Qadisiyah, que ocupa la segunda posición.

Por su parte, el "Al-Alami" ocupa el séptimo puesto del grupo oeste en la Champions League de Asia de élite con 6 puntos, cosechados con dos victorias y una única derrota, y le queda un partido aplazado ante el Al-Wasl emiratí.

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Asimismo, el Al-Nassr logró clasificarse para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, tras ganar el derbi de Riad al Al-Diriyah por 4-1, y se enfrentará al Al-Khaleej el lunes 11 de enero próximo, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad.

Y en la Supercopa de Arabia Saudí, en Kuwait, el Al-Nassr se prepara para medirse también al Al-Khaleej, el día 19 de diciembre próximo, en las semifinales, y en caso de ganar se enfrentará al clasificado del otro partido entre el Al-Ahli y el Al-Qadisiyah, el día 23 del mismo mes.

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Estas noticias llegaron poco después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años con la selección de Portugal, desde su primera aparición con ella en el año 2003.

Ronaldo puso fin a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que ocupó a los círculos deportivos durante el pasado parón internacional y que suscitó interrogantes sobre su relación con su entrenador, Jorge Jesus.

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Ronaldo terminó su andadura internacional tras disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles, y conquistó tres títulos con la selección de su país, el más destacado la Eurocopa "Euro 2016", además de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA, en los años 2019 y 2025.