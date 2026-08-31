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Oferta oficial del Manchester City por el fichaje de Enzo Fernández

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¿Renunciará el Chelsea a su obstinación?

El Manchester City envió una oferta oficial al Chelsea este lunes para fichar al centrocampista Enzo Fernández durante el actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Última hora: ¡el Manchester City presenta oficialmente una oferta al Chelsea para fichar a Enzo Fernández!".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Romano añadió: "El Manchester City ha contactado oficialmente con el Chelsea por primera vez este verano para iniciar las negociaciones por el fichaje de Enzo Fernández, y las conversaciones están actualmente en marcha".

El experto en el mercado de fichajes concluyó: "El jugador argentino espera la decisión final de las conversaciones entre ambos clubes. La operación todavía es posible".

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