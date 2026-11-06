Oferta millonaria: Youssef En-Nesyri en el radar de la liga rusa

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, ha entrado en la lista de intereses de uno de los clubes de la liga rusa, con el objetivo de ficharlo durante el próximo mercado de invierno.

El periodista turco Ekrem Konur afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el club ruso CSKA de Moscú ha colocado a En-Nesyri al frente de sus prioridades para reforzar su plantilla en el próximo mercado invernal.

El periodista turco explicó que el club ruso tiene la intención de presentar una oferta por valor de 15 millones de dólares para convencer al Al-Ittihad de prescindir de los servicios de su delantero marroquí.

Sin embargo, la postura del club saudí sigue sin estar clara respecto a esas negociaciones, ya sea en cuanto a un rechazo rotundo o a entrar en conversaciones para cerrar el acuerdo de forma oficial.

Fahd Sareh, agente de En-Nesyri, había confirmado en declaraciones anteriores que el delantero marroquí ya ha recibido ofertas para marcharse del Al-Ittihad en el próximo mercado invernal, aunque prefiere centrarse en el club saudí.

El delantero marroquí se incorporó a las filas del Al-Ittihad durante el pasado mercado de invierno, procedente del Fenerbahçe turco, para compensar el traspaso del delantero francés Karim Benzema al eterno rival, el Al-Hilal.

En-Nesyri ha logrado ofrecer un gran nivel desde el inicio de la presente temporada, bajo la dirección del entrenador alemán Jens Weissing, con quien ha disputado 16 partidos, en los que ha marcado 8 goles y ha dado dos asistencias.

Ese destacado nivel provocó que el futbolista de 29 años fuera convocado a la lista de la selección de Marruecos durante el presente parón internacional, después de haberse ausentado de Marruecos en el Mundial 2026.