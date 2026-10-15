Oferta madridista para cerrar un fichaje gratuito de la Premier League

El Getafe se toma muy en serio su intento de fichar a la estrella inglesa Jadon Sancho.

El diario Sport, citando a la cadena Sky Sports Alemania, informó de que el club madrileño presentó este jueves la primera oferta oficial para hacerse con los servicios del jugador.

Después de convertirse en agente libre tras la finalización de su contrato con el Manchester United, Sancho puede incorporarse al Getafe sin que el club español tenga que pagar un traspaso.

No obstante, el principal obstáculo para cerrar la operación es el salario del jugador y en qué medida puede encajar en el límite salarial fijado para el equipo del entrenador José Bordalás.

Según la información disponible, Sancho estudia en estos momentos la oferta española, en consulta con su entorno más cercano.

Entre los factores que juegan a su favor está la posibilidad de relanzar su carrera futbolística en una de las grandes ligas europeas y en un equipo en el que su compatriota Mason Greenwood logró recuperar su nivel y volver a brillar.

En caso de que la operación se cierre oficialmente, Sancho será el segundo gran fichaje del Getafe en el mercado de jugadores libres, después del anuncio de la contratación de Dani Carvajal, que firmó por el club esta misma semana.

Sancho tiene 26 años y ha jugado anteriormente en el Borussia Dortmund, el Aston Villa, el Manchester United y el Chelsea. Su valor de mercado se estima actualmente en unos 10 millones de euros.

El jugador inglés no logró alcanzar el nivel que se esperaba de él en la Premier League, después de haber brillado en la Bundesliga, donde su valor de mercado llegó a situarse en 130 millones de euros.