Oddo: «Modric en mi Milan no habría sido siempre titular. Amorim merece tiempo, pero no es de Scudetto»

Massimo Oddo, doble ex de Lazio y Milan, ha comentado de cara al partido del Olímpico, previsto para las 18:00:





«Será un encuentro de alto nivel. En este momento la Lazio está jugando con un centro del campo de tres, así que seguramente tendrá superioridad numérica ahí en medio. El Milan deberá estar atento a no partirse para no dejar a los rivales el tres contra dos y, a su vez, tratará de generar densidad con líneas juntas».









«Modric es un campeón, uno de los últimos de su generación, y también habría encajado bien en mi Milan. No sé si habría sido siempre titular porque habría tenido que competir con Pirlo. Cissé, en cambio, es un perfil muy interesante, un joven que mostró grandes cosas la pasada temporada y que está continuando por el mismo camino en un equipo más laureado y en una categoría superior. Tiene una gran personalidad porque cuando entra no le teme a nada: intenta la jugada, el giro, el regate y corre detrás de todos. Esto es, sin duda, una señal muy positiva. Cualidades las tiene y todos esperamos que crezca todavía más y, si Cissé no es llamado por Italia, no sé quién puede ser convocado. Yo creo que hay muchos jóvenes italianos: deben crecer y adquirir experiencia, pero en este momento Cissé es alguien a quien, sin duda, hay que seguir de cerca. Mancini siempre ha tenido muy buen ojo para los jóvenes».





«Ramos es un delantero que cada año ha aportado lo suyo a los equipos en los que ha estado, incluido el PSG, dos veces campeón en Champions. Así que apuesto a que también lo hará con el Milan».





«Rino es un amigo y un profesional que siempre ha sabido quién es. Con él, la Lazio ha empezado muy bien este año, pero tenía pocas dudas porque Gattuso es un combativo y probablemente se siente más cómodo en estas situaciones de lectura de las dificultades que en momentos de “algodón”. En los momentos complejos consigue tirar del equipo, mantenerlo al margen de lo que son los problemas extradeportivos».





«La propuesta de Amorim me gusta porque es una propuesta propositiva: es decir, palabras e ideas. Estamos ante un entrenador que querría un Milan agresivo, que domine el juego. Para llegar a ver algo concreto hace falta tiempo: hubo algún destello en los dos primeros partidos, mientras que contra la Juventus mucho menos. Es normal porque ahora los equipos están en fase de construcción y los veredictos de las primeras jornadas de la Serie A son poco indicativos. Amorim necesita inculcar su ideología de fútbol y no puede conseguirlo en dos meses. El ejemplo más claro es la Roma, que con Gasperini empezó a ir fuerte después de un tiempo. Por ahora no veo a un Milan de Scudetto, pero depende del crecimiento que tenga, no tanto a nivel individual, sino como colectivo».





«Llegué en enero de 2007 y en liga el equipo no estaba yendo bien. Nadie esperaba que conquistáramos la Champions y, sin embargo, hicimos partidos increíbles contra el Bayern de Múnich, el Manchester United y en la final contra el Liverpool»







