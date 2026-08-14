Ocurre por primera vez: una cifra catastrófica golpea la portería de Yassine Bounou con el Al-Hilal

A pesar del fuerte inicio del Al-Hilal en la Roshn League y de su emocionante victoria por 4-2 ante el Al-Faisaly, la noche del viernes, el partido dejó una cifra negativa poco habitual para el guardameta marroquí Yassine Bounou, acostumbrado a mostrarse más sólido en los partidos inaugurales del equipo.

Bounou fue titular con el Al-Hilal ante el Al-Faisaly, pero se vio obligado a encajar dos goles durante el encuentro, mientras que sus compañeros lograron marcar cuatro tantos y sumar los primeros 3 puntos en el recorrido del equipo en la liga.

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La cifra llamativa reside en que Bounou encajó dos goles por primera vez en su partido inaugural con el Al-Hilal en la Roshn League, desde su llegada a las filas del "Líder" durante el verano de 2023, poniendo así fin a su distinguida costumbre de mantener su portería a cero en la primera jornada.

Durante sus tres temporadas pasadas con el Al-Hilal, Bounou comenzó su recorrido en la Roshn League con la portería a cero en todas las ocasiones, ya que condujo al equipo a la victoria sobre el Al-Raed por 4-0 en la primera temporada, luego sobre el Al-Akhdoud por 3-0 en la temporada siguiente, antes de mantener su portería a cero ante el Al-Riyadh y ganar el Al-Hilal por 2-0.

A pesar de encajar dos goles ante el Al-Faisaly, Bounou sigue siendo uno de los elementos más importantes de fortaleza en la alineación del Al-Hilal, además de que la victoria por 4-2 brindó al equipo un inicio positivo, pero los goles que sacudieron su portería colocarán a la línea defensiva y al guardameta marroquí ante la tarea de corregir los errores en los próximos partidos.

De este modo, la noche del Al-Faisaly encerró una clara paradoja para Bounou, pues mientras celebraba lograr la victoria en el estreno de la temporada, el partido presenció la ruptura de una cifra que había mantenido desde su incorporación al Al-Hilal, tras encajar dos goles en la jornada inaugural por primera vez, en un inicio diferente para el guardameta marroquí con el "Líder".