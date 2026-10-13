Ocurre por primera vez: Saud Abdulhamid mete a Arabia Saudí en la historia de la Champions League

Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, metió a Arabia Saudita en la historia de la Liga de Campeones por la puerta grande.

El Lens recibe este martes por la noche al Sporting de Lisboa portugués, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

La alineación inicial del conjunto francés incluyó a Saud Abdulhamid como titular en el puesto de lateral derecho.

De este modo, el futbolista de 27 años se convirtió en el primer jugador saudí en participar en la Liga de Campeones a lo largo de su extensa historia.

El logro de Abdulhamid no resulta extraño para un lateral derecho que ha brillado con fuerza desde su traspaso al Lens procedente de la Roma italiana en el verano de 2025.

Desde entonces, el lateral derecho saudí ha disputado 33 partidos con el equipo francés en las distintas competiciones, en los que ha logrado marcar 4 goles y ha repartido 8 asistencias.

Sin embargo, Saud ha sufrido algunas lesiones desde el inicio de la presente temporada, lo que le ha llevado a participar en solo dos encuentros: contra el Auxerre en la Liga de Francia y contra el Paris Saint-Germain en la Supercopa local.

Esa lesión provocó la ausencia del exlateral del Al Hilal saudí en el partido frente al Estrella Roja serbio en la primera jornada de la Liga de Campeones, por lo que su hazaña histórica se postergó hasta el enfrentamiento con el Sporting de Lisboa.