La revista "France Football", en colaboración con la Unión Europea de Fútbol (UEFA), comenzó este martes a anunciar la lista oficial de nominados para ganar el Balón de Oro 2026, considerado el galardón más importante y prestigioso del mundo del fútbol, tras una temporada excepcional que vivió una feroz competencia entre las estrellas del deporte a nivel colectivo e individual.

El anuncio de la lista final llega después de meses de seguimiento y evaluación del rendimiento de los jugadores con sus clubes y selecciones, ya que el premio se basa en lo que los jugadores ofrecieron durante la temporada anterior, tanto en cuanto a títulos conseguidos como a cifras individuales o influencia técnica dentro del terreno de juego.

La pasada temporada vivió numerosos acontecimientos destacados, ya sea a nivel de las competiciones nacionales en las grandes ligas europeas o en la Liga de Campeones de Europa, además del Mundial 2026, lo que ha convertido la carrera por el Balón de Oro de este año en una de las más emocionantes de los últimos años, con el brillo de un gran número de estrellas y sus niveles llamativos.

Las cuentas del premio comenzaron a anunciar progresivamente los nombres de los nominados al prestigioso galardón, y les iremos informando de los nombres tan pronto como se publiquen.

El anuncio comenzó con el premio al mejor club en la categoría femenina, y el galardón reveló al primer nominado, el Barcelona, campeón de la Liga y de la Liga de Campeones, que compite con el subcampeón de la Champions League, el Bayern Múnich, el inglés Manchester City y el francés Lyon.

Ahora es momento de anunciar el premio al mejor equipo masculino, y el inicio es con el Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, que compite con el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, el noruego Bodø/Glimt, el brasileño Flamengo y el francés Paris Saint-Germain.

En la categoría de mejor entrenador del mundo de equipos femeninos, compiten los siguientes nombres: Jonatan Giráldez ("Lyon"), Andrée Jeglertz ("Manchester City"), Nils Nielsen ("selección de Japón"), Pere Romeu ("Barcelona") y Elena Sadiku ("Celtic/BK Häcken").

Los españoles dominaron las nominaciones en la categoría de mejor entrenador del mundo de equipos masculinos, con la presencia del quinteto formado por Mikel Arteta ("Arsenal"), Luis de la Fuente ("selección de España"), Unai Emery ("Aston Villa"), Luis Enrique ("Paris Saint-Germain"), además del belga Vincent Kompany ("Bayern Múnich").

Mientras que quedaron ausentes grandes nombres como el alemán Hansi Flick, el español Pep Guardiola y los argentinos Diego Simeone y Lionel Scaloni.



La lista de aspirantes al premio a la mejor portera del mundo de 2026 incluyó a la alemana Ann-Katrin Berger, la española Cata Coll, la inglesa Hannah Hampton, la brasileña Lorena y la japonesa Ayaka Yamashita.

La lista del premio al mejor portero del mundo (premio Lev Yashin) incluyó al español Joan García, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el argentino Emiliano Martínez, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Édouard Mendy, el español David Raya, su compatriota Unai Simón, el caboverdiano Vozinha y el ruso Safonov.

El Balón de Oro se concede anualmente al mejor jugador del mundo, en base a la votación de un jurado de periodistas deportivos que representan a diferentes países del mundo, donde se elige al ganador según varios criterios, entre los más destacados el rendimiento individual y colectivo, la deportividad y la constancia en el nivel a lo largo de la temporada.

Está previsto que la gala de entrega de los premios del Balón de Oro se celebre el 26 de octubre de 2026 en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del galardón, ya que durante ella se anunciará el ganador del Balón de Oro, junto con la revelación de los ganadores del resto de premios individuales, como el premio "Yashin" al mejor portero, el premio "Kopa" al mejor jugador joven, además del premio al mejor entrenador, al mejor club y varios otros premios.

El Balón de Oro despierta un gran interés mundial cada año, al ser el referente más destacado para coronar al mejor jugador del mundo, en medio de un amplio seguimiento del público y de los medios, especialmente con el recrudecimiento de la competencia entre las principales estrellas del fútbol por hacerse con el galardón más preciado a nivel individual.

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