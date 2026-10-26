La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta candidatos de forma sucesiva y en orden descendente, hasta el comienzo de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.
Las mayores estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.
Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.
La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, ha anunciado la clasificación de los candidatos al galardón, comenzando desde el puesto treinta hasta el puesto once.
Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, cuyos nombres está previsto que se anuncien en la gala, y son: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026
Posición
Jugador
Club
Selección
29
Sadio Mané
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Francia
28
Julián Quiñones
Al Qadsiah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Múnich
Francia
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern Múnich
Colombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
España
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
España
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
12
Pau Cubarsí
Barcelona
España
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1