Han pasado 18 años y Marc Ingla, por entonces vicepresidente deportivo del Barcelona, aún conserva como un tesoro en uno de los cajones de su despacho el pendrive que le entregó José Mourinho durante la reunión que mantuvieron en Lisboa, cuando el técnico portugués era uno de los principales candidatos a suceder a Frank Rijkaard en el banquillo del Camp Nou.

Según el diario español Mundo Deportivo, aquello fue en la primavera de 2008, cuando el Barcelona tambaleaba a causa de una situación de autocomplacencia que se había apoderado de una gran parte del equipo.

Y, con la directiva previendo encarar una segunda temporada consecutiva sin títulos, comenzó a buscar soluciones mediante un cambio radical en el rumbo del equipo.

Mourinho, el técnico más polémico de aquella época, se había quedado sin equipo tras su sorpresiva marcha del Chelsea al inicio de la temporada, pese a sus éxitos anteriores con el Oporto y el Chelsea.

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Y Jorge Mendes, su influyente agente, conocía el deseo de José y de su familia de regresar a Barcelona.

Tras una satisfactoria experiencia de cuatro años residiendo en Barcelona, durante los cuales trabajó como asistente de los entrenadores Bobby Robson y Louis van Gaal, Mendes propuso celebrar una reunión en Lisboa.

La reunión se celebró en una de las salas de reuniones de las oficinas de la empresa Gestifute, en la capital portuguesa, donde Ingla acudió solo, después de que Txiki Begiristain, el director deportivo, se hubiera excusado el día anterior de asistir alegando un compromiso personal que no podía aplazar.

Pero lo cierto es que el exmiembro del Dream Team no estaba muy entusiasmado con esta opción, ya que prefería el nombramiento de Pep Guardiola, que acababa de iniciar su carrera como entrenador con el filial.

Tras el intercambio de los saludos habituales, el técnico del Setúbal sacó de uno de sus bolsillos un pendrive blanco, que contenía una detallada presentación de 27 páginas en la que explicaba cómo sería el Barcelona bajo su mando.

Y en lo que pareció un homenaje a Johan Cruyff, con quien no mantenía una buena relación, Mourinho se aferró al esquema 4-3-3, con sus distintas evoluciones tácticas, como el sistema de juego irrenunciable.

También insistió en la necesidad de usar el balón en todos los entrenamientos, al igual que hacía Cruyff, incluidas las sesiones dedicadas a la preparación física.

La presentación incluía también un amplio análisis de la plantilla del equipo, durante el cual Mourinho puso en duda la posibilidad de la continuidad de Ronaldinho, mientras que mostró inclinación por mantener a Samuel Eto'o y a Deco.

En cambio, situó a Sylvinho, Lilian Thuram y Javier Saviola dentro de la lista de jugadores candidatos a salir, además de plantear interrogantes sobre el papel de Edmílson, Oleguer y Zambrotta dentro del plantel del equipo.

No obstante, el técnico portugués no abordó el apartado de los nuevos fichajes, pero sí habló de la posibilidad de recurrir a exjugadores del club dentro de su cuerpo técnico, como Luis Enrique, Chapi Ferrer y Sergi Barjuan, con quienes ya había trabajado durante su anterior etapa en el Barcelona.

El punto que registró mayor fricción fue su relación con los medios de comunicación, ya que se le planteó la necesidad de mejorar su relación con los periodistas, tras los enfrentamientos que habían protagonizado los últimos duelos entre el Chelsea y el Barcelona en las eliminatorias, en los que Mourinho había mostrado las peores facetas de su personalidad.

El mal final de temporada había sentenciado el destino de Rijkaard, quien condujo al Barcelona a conquistar dos títulos de Liga española y un título de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo había terminado la temporada muy por detrás del Real Madrid dirigido por Bernd Schuster en la Liga española, y sus jugadores se vieron obligados a formar un pasillo de honor para saludar al conjunto blanco en el estadio Santiago Bernabéu, además de despedirse de la Liga de Campeones de Europa en las semifinales frente al Manchester United.

Y cuando llegó el momento de elegir al entrenador sustituto, Joan Laporta volvió a escuchar el consejo de Cruyff, quien respaldó con claridad la opción de Begiristain de nombrar a Pep Guardiola.

Y así comenzaron a perfilarse los rasgos del mejor equipo de la historia del Barcelona, en coincidencia con el despuntar de la estrella de Lionel Messi, mientras que Mourinho, que se sintió humillado por el desdén hacia su candidatura, se convirtió en el principal enemigo del club catalán.