Ochoa llora en la tierra de los sueños... Una despedida dolorosa tras la histórica derrota de México

Las lágrimas brotaron de los ojos del legendario portero Guillermo Ochoa, El portero de 40 años lloró en el Azteca tras la eliminación de México en octavos del Mundial 2026 ante Inglaterra (2-3), en la primera derrota del país en este estadio en la historia de la Copa y apenas la tercera en 90 partidos oficiales, con lo que se cerró su carrera de dos décadas.

Ochoa, apodado «Memo», ya había anunciado su retiro del fútbol antes del torneo, tras una carrera de 153 partidos internacionales, 12 de ellos en seis Copas del Mundo desde 2006.

Una emotiva despedida en la tierra de los sueños

Antes, en el Azteca, había disputado un amistoso contra la República Checa y, al terminar, afirmó: «Mi primer partido en el Estadio Azteca. Mi último partido en el Estadio Azteca. Ha sido un final magnífico para mi carrera futbolística. Gracias a todos».

Sus compañeros lo levantaron en volandas y, junto a su familia, se despidió de la afición en una imagen que reflejó su lugar en el corazón de los mexicanos.

Incapaz de evitar la eliminación

A pesar de ello, el técnico Javier Aguirre lo mantuvo en la lista para apoyar como anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos. Desde el banquillo, Ochoa vio a México caer ante Inglaterra con una expulsión y dos penaltis.

El doblete de Jude Bellingham y el penalti de Harry Kane en la segunda parte bastaron para que los Tres Leones se clasificaran para los cuartos de final, donde se enfrentarán a Noruega, que se aseguró su pase tras una emocionante victoria sobre Brasil (2-1) con dos goles de Erling Haaland.

El fin de una era

La derrota representó un golpe doble para la afición mexicana: cayó el inexpugnable «Fuerte Azteca» por primera vez en un Mundial y se despidió de uno de sus mejores porteros, quien perdió la titularidad tras ocuparla desde 2014.