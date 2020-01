Ochoa, sobre el dopaje de Víctor Guzmán: “Mi tema fue distinto al de él"

En su momento esto tuvo que ver para que el '6' Azulcrema no llegara a un cuadro importante de la Ligue 1.

Guillermo Ochoa se desmarcó de las comparaciones entre su caso de dopaje y el de Víctor Guzmán, recientemente separado de a raíz de ello. El portero del América enfatizó en señalar que el suyo, a mediados del 2011, se debió a un asunto de salud pública con la carne, mientras que el del mediocampista a otro tipo de circunstancia.

“Mi tema fue distinto al de él, no vale mi opinión. Son dos temas diferentes. Prefiero guardarme mi opinión, y respetar al jugador y a sus familiares”, indicó en conferencia de prensa en un evento publicitario.

“Pasé por un tema similar, no igual, pero por lo mismo me gustaría ser prudente con lo que está pasando él (Guzmán). Lo que él necesita es apoyo y ayuda. Del tema a profundidad lo desconozco y prefiero no opinar si no sé el caso”, añadió.

Previo a la , hace ocho años y medio, el guardameta de la Selección mexicana arrojó positivo por clembuterol junto a otros cuatro compañeros del Tri: Sinha, Maza Rodríguez, Hobbit Bermúdez y Edgar Dueñas.

Todos ellos comieron res contaminada, no disputaron el torneo, pero a los pocos mesos los exoneraron porque era una problemática en todo . Sin embargo, este eventualidad influyó para que se cayera la contratación de Paco Memo con el París-Saint Germain.