Ocampos, en Goal: "Soy mucho más que goles, intento poner todo al servicio del Sevilla"

El extremo argentino analiza cómo afronta su tercera temporada en el club de Nervión y la evolución que está viviendo el equipo de Lopetegui.

Lucas Ocampos (Quilmes, 1994) se ha convertido en uno de los grandes referentes del Sevilla de Julen Lopetegui. En su primera temporada fue el gran referente goleador de un equipo que se acabó convirtiendo en campeón de la UEFA Europa League, en la segunda marcó menos pero fue igual de importante en una escuadra que no paró de crecer.

Después de iniciar su tercera temporada en Nervión, el jugador criado en River muestra a Goal la misma ambición que su club y espera que puedan seguir logrando triunfos tanto en LaLiga como en la Champions League e incluso tener revancha en una Copa del Rey quel el curso pasado se escapó por muy poco. Todo con el anhelo de jugar un Mundial con Argentina como el gran sueño a cumplir.

Creo que le hice una de sus primeras entrevistas cuando llegó a Sevilla, ¿se esperaba entonces que todo iba a ir tan bien?

"Era lo que vine a buscar. Cuando vine al Sevilla sabía que venía a un club grande, a un club que peleaba por cosas, que tenía muchas ambiciones y bueno, por suerte todo se dio mejor de lo que me esperaba. Lo importante es que sigamos por este camino, que vamos muy bien".

A nivel personal, pasó muchos años cambiando de club. ¿Ha encontrado en Sevilla el sitio para echar raíces?

"Sí, sin duda. Sin duda, tanto yo como como toda mi familia estamos encantados en Sevilla, mi esposa, mis hijas. Afuera del club están totalmente contentas y yo un poco con los dos. Muy, muy contento en lo que es la ciudad y acá en el club, obviamente ya no la tengo ni que decir más. Hace dos años que estoy, me siento muy bien. Me gusta el equipo, me gusta el club, así que contentísimo".

Mirando un momento al pasado recuerdo que me dijo que tenía una cuenta pendiente con la Europa League, qué sintió cuando por fin la levantó.

"Bueno, la verdad que si tenía una cuenta pendiente, lo que me había quedado también del Marsella. Pero bueno, lo pude cumplir en Sevilla. La verdad que fue un campeonato totalmente especial por el tema de cuarentena y estuvimos encerrados dos o tres meses, pasaron muchas cosas en medio. Pudimos levantar una copa que era muy deseada por nosotros y por la gente. Dimos una mínima alegría a personas que lo habían pasado mucho peor que nosotros".

El año pasado se quedaron cerca de LaLiga, compitieron bien en Champions, rozaron la final de Copa, ¿dónde está el techo del Sevilla?

"Cada año vamos buscando más y buscando nuevos objetivos. Sabemos que tenemos un equipo competente, un equipo que se reforzó muy bien, así que nada, tenemos muchas ganas de seguir por este camino. Pelear lo máximo posible, de aspirar a grandes cosas y esperemos que se pueda cumplir".

¿Y esperan llegar más lejos en la Champions?

"La Champions es la competencia máxima del fútbol europeo. Es difícil porque hay equipos muy buenos. Tenemos fe a todo lo que hacemos y cada competición que afrontamos es con la máxima exigencia y ambición. Esperemos que la Champions no sea la excepción".

Da la sensación de que tanto con el entrenador como con muchos compañeros ya se entienden sólo con mirarse.

"Sí ya arrancamos el tercer año con muchos compañeros, con el mismo entrenador, con el mismo cuerpo técnico, la verdad que todo esto quiere decir que se están haciendo la cosas bien, porque mantenemos una base y al equipo. Es verdad que, cuando tienes confianza día a día y el ambiente es muy positivo, se ve reflejado en el terreno de juego".

También muchos equipos les van conociendo más, ¿les pide Lopetegui cambiar alguna cosa para seguir sorprendiendo a los rivales?



"Y bueno, obviamente lo saben, al final todos los equipos trabajan. Ya sea mirando vídeo o analizando, mirando y conociéndonos y hay que ir variando. Obviamente el que míster sabe lo que hace y hasta el día de hoy lo está haciendo muy bien y nosotros confiamos en lo que hace él e intentamos llevar a cabo lo que pide".

Desde fuera se ve un grupo muy unido, ¿cómo se mantiene esa unión después de casi tres años?

"El secreto es que en algún momento tiene que haber roces. Yo creo que un equipo en el que no hay un roce sano dentro de un plantel sería raro y no sería productivo para el Sevilla. Somos un grupo que le gusta competir, competimos sanamente entre nosotros y y eso se ve. Al que no le toca, quiere estar y está preparado. Y la verdad que nos aporta mucho . Como he dicho, somos un grupo unido pero nos exigimos unos a los otros".

En ese sentido en los últimos meses llegaron tres argentinos como Papu, Montiel y Lamela, ¿cómo les ha ayudado a integrarles?

"Bueno, tuve la suerte de que ya los conocía mucho antes de que vengan. A Coco (Lamela) y a Cachete (Montiel) los conocía ya de River y de la Selección, a Papu lo mismo. Fue muy fácil que se adapten al grupo y el grupo los aceptó porque son personas excelentes y los acepto rápidamente. Me tocó hacer de referente por primera vez con un argentino y creo que lo hice bien".

Desde Maradona a Banega, pasando por los que están ahora, ¿qué tiene el Sevilla para calar tanto en los argentinos?

"Bueno, sí, la verdad es que nos llevamos muy bien los argentinos con Sevilla. No lo vamos a negar. Creo que vivimos el fútbol de una manera que el sevillismo se siente identificado. Creo que, no sé, Éver que era el jugador que más calidad tenía los pies, pero tenía la competitividad y esa cosa adentro que sacaba cuando el equipo estaba complicado. Creo que eso lo tenemos todos ya más allá de la calidad individual. Dejamos todo por el equipo, por la camiseta y al final se se sienten identificados".

Contra el Valencia el Papu jugó más por dentro, ¿cree que puede acabar haciendo ahí un rol parecido al que tenía Banega en su primer año?

"Ojalá que lo encuentre. Obviamente Éver era un poco diferente al Papu. El Papu es un jugador más dinámico que va para adelante y Éver era un jugador que manejaba mucho los tiempos. Ojalá, ojalá que pueda afianzarse en ese puesto porque se siente muy cómodo y el equipo también se siente cómodo cuando está ahí".

Hablaba antes de la afición, ¿qué ha sentido al volver a sentirlos en el campo?

"La verdad es que para nosotros es súper positivo que la gente esté porque nos alienta y nos da fuerza. En los momentos en los que necesitamos apoyan un montón y eso es lo que faltaba para el verdadero fútbol. No se podía dar por el tema de la pandemia, no era el momento de que la gente volviera pero ahora lo estamos disfrutando tanto nosotros como ellos".

Foto: Sevilla FC

En un plano más personal, en su primera temporada fue el máximo goleador del equipo y en la segunda le costó más ver portería. ¿Le obsesionan los goles o se centra sólo en trabajar?

"Bueno, el año pasado sí por momentos me volvía loco cuando no marcaba. Venía de haber hecho tantos goles el primer año, el segundo haces menos y en tu cabeza juega eso de que tienes que volver a hacer los mismos goles. Creo que uno va creciendo, va madurando y sabe que yo soy mucho más, mucho más que goles, aporto muchas cosas al equipo e intento poner todo lo que tengo al servicio del equipo. Y yo sé que los goles llegan y hay que estar tranquilo, obviamente".

El año pasado falló un penalti contra el Barcelona en semifinales, ¿ya piensa en tomarse revancha?

"Yo pienso que nada llega solo y hay que buscarlo y trabajar. El año pasado me tocó fallar ese penal pero este año me puede tocar hacerlo. No digo nada más, sólo trabajo para que las cosas puedan salir bien".

Empezó en Sevilla jugando por la derecha y ahora lo hace casi siempre por la izquierda, ¿qué posición le gusta más?

"Depende, hay días. Hay días que me siento muy bien por derecha, hay días que me siento bien por la izquierda. Son dos posiciones muy parecidas, cambian algunas cosas pero donde me toque intentaré trabajar para sacar lo máximo de mi fútbol".

Lopetegui ha probado alguna vez en pretemporada jugar con tres centrales, ¿se ve jugando de carrilero?

"Sí, lo he hecho el año pasado cuando el equipo lo necesitó. No es una posición normal para mí pero, cuando el equipo lo necesitó, lo hice y tampoco me siento muy incómodo. Es algo que también hago cuando estoy de extremo y puedo jugar por ahí".

¿Cómo vivió la Copa América después de quedarse fuera de la lista definitiva de Argentina?

"Al final me tocó quedar afuera pero me dio muchas ganas de seguir trabajando para volver a estar. En un año hay Mundial que es a lo que cualquier jugador aspira. Hay que dar mérito a los chicos que estuvieron ahí, yo estuve dos semanas antes pero la verdad que es difícil sentirse partícipe cuando no estaba ahí. La verdad que los chicos se merecen todo lo que tuvieron en esa Copa".

¿Qué significaría jugar el Mundial de Qatar?

"Jugar un Mundial es el sueño de siempre, el sueño de todo chico. Cuando uno se hace jugador, lo único que sueña es jugar en el primer equipo del club que ama y jugar un Mundial con su selección. Es por lo que uno juega al fútbol y es por lo que sigo trabajando".

¿Cómo es tener a Messi de capitán?

"Leo es una persona muy simple. Es de la misma manera en la que se le ve en la cámara y en las canchas. Es una persona que te hace sentir que es uno más. A pesar de ser el mejor de todos es muy tranquilo, una persona muy sencilla y humilde".

¿Le da pena no tenerlo ya como rival en LaLiga?

"La verdad que es difícil asimilar que ya no está en el Barcelona y ya no lo puedes enfrentar. Creo que cuando juegas contra los mejores, uno saca lo mejor de sí y no tenerlo en LaLiga es una pena".