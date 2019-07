Oblak: "Nadie esperaba el 3-7 pero no fue ni en Liga ni en Champions"

El portero no quiere lanzar las campanas al vuelo en el Atlético de Madrid a pesar de la goleada en el derbi de la ICC.

Jan Oblak ha analizad la actualidad del en esta pretemporada marcada por el 3-7 que endosaron al de la International Champions Cup pero el portero no quiere lanzar las campanas al vuelo tras este resultado.

"Nadie esperaba un resultado así, pero con la intensidad que entramos en el partido al final se dio así. Marcamos muchos goles, tuvimos muchas ocasiones...pero lo más importante es que jugamos buen fútbol. Pero es un partido amistoso, el tercero de esta pretemporada. Tampoco puedes hablar mucho...Ni es Liga ni es Champions, donde otros equipos van a competir más. Pero es una buena línea a seguir con esta intensidad", explica en una entrevista a Marca.

Su renovación: "Había dudas. Era extraño. Pero es la vida del jugador profesional. Yo estaba tranquilo, hablando donde debía, que es en el campo, por eso estaba tranquilo de que se daría todo bien y se resolvería como pasó. Se alargó todo muchísimo, muchísimo, pero cuando te sientas, te miras a los ojos y dices lo que piensas y sientes se llega a un acuerdo. Así llegamos. Sé que el club, los jugadores, entrenadores, todos me respetan. Con el nuevo contrato se acabó la historia de estar en la prensa todas las semanas sobre este tema. Así también se da tranquilidad en este tema".

Ser el mejor portero del mundo: "Es un elogio importante. Trabajas toda la vida por él. Es bueno, bonito, demuestra que llevas el camino correcto. Cada persona tiene su jugador favorito pero cuanta más gente lo diga en mejor camino estarás. No hay que acomodarse. Cada día es nuevo para mejorar. Todavía no estoy en el nivel más alto. Puedo mejorar. Con eso seguro que también llegan los títulos colectivos, que es lo importante. Seguro que con ayuda de todos podemos conseguirlo".

El objetivo de ganar la Champions: "Obsesión depende de cómo lo veas. La Champions es más un sueño que quieres conseguir. Estoy seguro de que se va a conseguir la Champions. El Atlético ha tenido dos oportunidades que no ha conseguido por mala suerte. No es una obsesión, es el sueño de todos los atléticos. Ojalá todos lo cumplan, es un sueño bonito que ojalá llegue. Todos los años que entras en Champions podría ser. Pero eso es el final de temporada. Hay que hacer muchas cosas antes. Hay que jugar buen fútbol. Todo debe ir al mismo camino. No estoy pensando si es posible o no. Primero hay que pensar en la pretemporada y en prepararse bien".

La vuelta de Diego Costa: "Diego Costa así...aporta muchísimo. Nadie puede aportar así. Es importante. Estoy seguro de que este va a ser un gran año. El año pasado ya era importante, aunque no marcaba tantos goles quizá por la forma de jugar un poco. Pero estando así Diego Costa puede ser el gran fichaje de este año".

Joao Felix: "Está claro que Joao Félix es un chico con mucho talento. Lo está demostrando, pero es joven y hay que tener paciencia. Hay que ayudarle para crecer. Con El Cholo y este club como se entrena, puede mejorar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo y va a crecer muchísimo para convertirse en un gran jugador. Si pagaron tanto dinero seguro que ven algo importante en él. Todos los que estamos aquí vamos a hacer para ayudarle, que crezca y todos estemos felices. Así podremos hacer una gran temporada. No será fácil con un equipo nuevo, pero con talento y esfuerzo podemos hacer un gran año".

La continuidad de Simeone: "Cholo lleva mucho tiempo. Ha ayudado a crecer al Atlético muchísimo. En los últimos años siempre está en Champions, ha ganado muchos títulos. Es el líder de este proyecto, está encantado de estar aquí. Le veo ilusionado, hay que hacer un gran trabajo para sacar el equipo adelante".

Las salidas importantes: "No es fácil ver cómo los jugadores importantes salen. Pero es la vida. Unos se van, otros llegan. Se fueron algunos importantes, pero si hablas con la gente del club estás un poco más tranquilo al saber el camino al que va. De momento estoy muy contento por cómo han hecho las cosas. No es fácil cambiar tantos grandes jugadores importantes, pero con ayuda de los que llevamos tiempo estoy seguro de que poco a poco podemos construir un equipo fuerte, competitivo, con mucha intensidad. Que todo el trabajo que hacemos hagan que las cosas estén bien. Estoy convencido de que saldrán bien".