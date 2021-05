Oblak en Goal: "El Atlético de Madrid sabe sufrir porque jamás ha tenido las cosas fáciles"

A punto de conseguir otro trofeo Zamora y a un partido de conquistar LaLiga, el meta esloveno charla con Goal sobre este tramo final de la temporada

Jan Oblak (Škofja Loka, Eslovenia, 7 de enero de 1993), ya es una leyenda para la afición del Atlético de Madrid . Está a un partido de conseguir su primera Liga con el Atlético y también a punto de conseguir su quinto Trofeo Zamora como portero menos goleado del campeonato. Oblak atiende a Goal en vísperas del trascendental partido ante el Real Valladolid en Pucela. Si el Atleti gana, será campeón. Considerado como el mejor portero del mundo, Jan acumula 123 duelos sin encajar gol en 228 partidos y este curso, 100 paradas en 37 partidos.

Esta es una Liga para corazones fuertes, pero visto en este tramo final de temporada ¿el Atleti es el equipo que más hace sufrir del mundo?

"Durante toda la historia del club siempre ha habido sufrimiento. Desde que lo conozco eso es así, ningún título se ha ganado fácil. Una persona me contó que de los 10 títulos que ganó el Atleti sólo en uno ganó antes de la última jornada. Cada título que está en juego con el Atleti se suda hasta el final y aquí no será diferente. Hay que saber sufrir. Llevo aquí siete años y esto es lo que lal final hace bonito al fútbol, por eso el fútbol es tan interesante. Nunca se sabe qué va a pasar".

Tendrás un corazón ya a prueba de bombas ¿te has hecho todas las pruebas médicas?

"Cada año nos hacen los reconocimientos médicos (risas) y si los aprobamos estamos preparados para todos. Al final esto es fútbol. Hay partidos donde se sufre menos y donde se sufre más, es así".

Ante Osasuna fue durísimo ¿qué sentiste en esos siete minutos?

"Fue un partido muy bueno, en la primera parte tuvimos muchas ocasiones para marcar. En la segunda, también. Después pasó que un tiro a puerta de ellos entró, el primero. Nadie quería eso,nadie lo esperaba, pero pasó. Faltaban unos minutos y teníamos que creer hasta el final. Primero empatamos y después fuimos a por el segundo hasta que lo conseguimos. Las cosas no salieron como queríamos pero hicimos un gran partido y dimos todo. Si no ganábamos ante Osasuna la cosa se complicaba. Éramos conscientes de lo que nos jugábamos".

"En los momentos importantes, siempre digo: cabeza fuerte y sangre fría"

Simeone pidió ser "fuertes de cabeza"..¿luego lo hablasteis en el vestuario?

"Lo hablamos. Cuando acabó el partido entramos contentos al vestuario, hablamos sobre nuestros sentimientos, todos fuimos conscientes y confiamos en que era posible remontar, creíamos que quedaba suficiente tiempo para hacer dos goles. Hablamos entre nosotros, sabíamos que lo podíamos hacer y teníamos confianza. Como siempre digo, cabeza fuerte, sangre fría, aunque a veces se caliente, pero en los momentos importantes hay que tener fortaleza mental para salir adelante. Lo resolvimos bien y merecimos claramente ganar el partido".

Valladolid. Otra final. ¿Cómo hay que jugar?

"Va a ser un partido muy duro, difícil. Nosotros peleamos por la Liga y ellos por no descender. Va a ser un partido disputado por las dos partes. Tanto nosotros como ellos vamos a entrar con todo para ganar los tres puntos en juego".

Hay dos partidos grabados en la memoria atlética. El penalti parado ante el Alavés y el penalti del día del Elche ¿qué te pasa por la cabeza ahí?

"Sólo me pasa por la cabeza que tengo que pararlo. Si no lo paro, la cosa se va a complicar. Por suerte, los penaltis son un poco de lotería. A veces paras y otras no. Pasan años que no paras y de repente los paras. Era un penalto en el último minuto el día del Alavés y sabía que tenía que pararlo. Gracias a Dios lo logré".

¿Cómo te preparas para detener penaltis? ¿Algo especial?

"No sueles prepararte psicológicamente con algo distinto para los partidos. Ves vídeos de otros equipos, de lanzadores, pero luego el lanzador puede chutar a cualquier lado o improvisar sobre la marcha. Es complicado analizar todo. Tomasn decisiones en un momento y al final los análisis te pueden confundir un poco"

Antes de aprender a caminar ya tenías un balón en casa… Tu padre portero de fútbol, tu hermana Teja internacional (escolta) con Eslovenia…

"Mi padre era portero, no fue profesional pero jugó en Tercera. Entrenaba duro y le gustaba. El fútbol es una de las cosas que más le gusta de la vida. Y mi hermana lo está haciendo super-bien con Eslovenia, ha tenido varias lesiones graves de rodilla, pero este año jugará la Eurocopa con Eslovenia, voy a apoyarla al cien por cien y estoy orgulloso de ella".

¿Cómo es Skofja Loca? Porque comparado con Madrid debe ser un sitio muy tranquilo ¿cómo es?

"Si no has ido, tienes que visitar esa ciudad..."

¿Me invitas?

"Te invito, seguro (risas). Tiene un castillo, tiene una parte de la ciudad vieja, antigua, con un río alrededor. Es hermosa. Es la segunda ciudad más antigua de Eslovenia, es pequeña pero tiene mucha hermosa y te aseguro que tienes bastantes cosas bonitas para ver por allí".

¿Se hizo duro estar solo y dejar tu casa para hacerte profesional?

"Se hizo un poco duro. Los primeros meses, sobre todo. Estaba fuera de casa todo el día, entrenar, jugar a otros deportes, no tenía a mis amigos cerca...pero me acostumbré rapido. Para dar un paso adelante debía salir de mi país. Los primeros años no han sifo fáciles para mi, pero tenía la confianza de poder hacerlo bien, de poder mejorar y de crecer. Sabía que la oportunidad iba a llegar y que las cosas estarían mejor para mí".

Muchos te consideran el mejor portero del mundo ¿Qué portero era tu gran ídolo y a cual admiras más?

"De pequeño he admirado a varios porteros. No tenía la facilidad de ahora porque existe Internet, pero tenía ídolos. Me gustaba Buffon, me gustaba Casillas, también Peter Smeichel..Hubo muchos grandes porteros. Como ahora Ahora tengo competidores y hay muchos grandes porteros que pelean por los títulos. En España, en Primera y Segunda, hay muchos grandes porteros, que para mi son competidores, que tienen un gran nivel. ¿Nombres? Es difícil decirlos. La gente se fija siempre en los porteros de los clubes grandes porque tienen más afición y se habla más de ellos, pero el nivel de porteros en esta Liga y en otras ligas mundiales es enorme. Sería un poco injusto nombrar a otros".

Siempre dices que Messi es el mejor del mundo pero ¿qué cinco jugadores escogerías para jugar un partidillo de fútbol-sala en casa?

"Es una pregunta difícil, sí, pero con Messi siempre lo he dicho. Es espectacular. Está en el máximo nivel. Para mí es el mejor. Otro que elegiría sería Cristiano, que ha marcado una epoca con Messi en la historia del fútbol. Es para admirar todo lo que han hecho. ..Es difícil decir más, pero si yo soy portero en ese equipo...Me gustaría poner cinco defensas (risas). Ahí escogería a los que han estado en mi equipo. Savic, Giménez, Godín, Felipe...Podría nombrarte varios. Es un poco injusto hablar de nombres, todos tienen gran nivel".

"El Atleti es un club con una historia bonita, jamás ha tenido las cosas fáciles"

Eres uno de los más queridos por la afición y por el vestuario pero ¿qué significa para ti ser del Atleti?

"Después de tantos partidos y tantos años, ya cuando llegas ves que el Atlético de Madrid tiene una afición espectacular. Un club con una historia bonita, que jamás ha tenido las cosas fáciles, que compite contra los mejores del mundo. Y aquí lo primero que sientes es que en cualquier partido o entrenamiento, da igual, tienes que darlo todo. El Atleti es luchar, hacer todo lo mejor que puedas, te sientes relacionado con el mismo camino que tiene el club. No puedes llegar al Atleti y jugar de otra manera. Aquí hay que darlo todo y me siento orgulloso de ser del Atleti".

Estás feliz en Madrid, no vas a salir del Atleti pero ¿te planteas jugar algún día en otra liga, por ejemplo la Premier?

"Es difícil saber qué puede pasar en el futuro. Hya muchas cosas que puedan pasar. Puedes tener contrato o lo que sea, o el club ve otra opción. Nunca sabes. La Premier es una liga interesante y no sé qué pasará en el futuro. Me gusta, soy una persona que me gustan desafíos nuevos, pero como he dicho llevo en el Atleti siete años, ha pasado mucho tiempo, estoy feliz y no sé qué pasará en el futuro. Si me preguntas hace siete años si estaría en el Atleti, no podría decirte. Las cosas han salido muy bien en el Atlético de Madrid y solo te puedo decir que estoy feliz porque este año luchamos por el título y lo que quiero es eso. Que mi equipo sea competitivo para pelear títulos".

Mucha gente dice que el Atleti te atrapa, que es un equipo diferente...

"El Atleti es especial porque tiene un grupo unido, un equipo fuerte y por eso, en los partidos, eso se nota y pesa. Cuando marcamos contra Osasuna se ha demostrado que no sólo los jugadores estaban celebrando, sino también algunos aficionados fuera del campo. Eso se nota. Los jugadores que llegan nuevos ven eso, sienten eso y cualquier jugador que llega al Atleti acaba encajando como si llevase cinco años. El grupo es espectacular. Se veía desde fuera, pero cuando consigues entrar, ves de verdad el equipo que es y formar parte de él es espectacular".

"No sé qué desayuna o no desayuna Llorente, pero que siga así"

Tu agente, Miha, es alguien especial en tu carrera

"Me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado, sobre todo en los años más dificiles. Tenemos una relación muy buena y la verdad es que para mi no sólo es el mejor representante del mundo, sino que es bastante más. Es un amigo y la verdad es que, a nivel profesional, hace todo lo mejor para mí y a nivel personal, también. Es importante en mi carrera".

Otro nombre. Stefan Savic, casi un hermano para tí...

"Vino un año después de mi llegada. Es de Montenegro, yo esloveno. Pasamos juntos muchísimo tiempo. Es el central, yo el portero, estamos siempre cerca. Tengo una relación de amistad muy buena con él. También con otros muchos jugadores, pero con Stefan es especial, es verdad".

Una curiosidad ¿qué desayuna Marcos Llorente? ¿hay bromas en el vestuario con lo del ayuno y la dieta?.

"Lo de Marcos es un tema raro (risas). Se dice que no desayuna, que desayuna, qué se yo...Nunca le he preguntado mucjo sobre este tema, porque cada uno tiene su forma de vivir o su método de nutrición y comer lo que piensa que es lo mejor para él. Lo que te digo es por cómo está jugando, no sé qué desayuna o qué no desayuna, pero que siga así. Tiene mucha potencia, tiene velocidad y puede correr todo el partido y si sigue así, me da igual lo que coma, pero que siga corriendo así".

"Valladolid es una final, para ellos y para nosotros"

La última ¿qué harías si el Atleti acaba ganando esta Liga? ¿alguna locura?

"No pienso en ganar la Liga ahora. Lo único que quiero es prepararme lo mejor posible para el sábado, como todo el equipo. Queremos ganar. Es una final para ellos y para nosotros. Va a ser un partido complicado y no quiero ni pensar en nada más. Sólo preparar el partido y jugarlo lo mejor posible. Luego veremos si es momento para celebrar o para estar triste".

En todo caso para Pucela ¿corazón fuerte no?

"Corazón fuerte, sí. Para todos".

Pues Jan muchas gracias por atendernos, ha sido un placer.

"Gracias a vosotros. Lo he pasado bien, hablaremos y espero que nos veamos pronto".

Rubén Uría