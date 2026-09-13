Obispo no entiende nada del arbitraje y se encara con Makkelie: "Venís con toda una presentación"

El PSV ganó este domingo por la noche por 4-1 al Sparta. Aun así, el arbitraje contó con muy poca comprensión por parte de Armando Obispo. En declaraciones aESPNdeja claro que entiende muy poco el arbitraje en la Eredivisie.

Preguntado por si este domingo estaba jugando al fútbol o luchando, el defensa se echó a reír. "Un poco de las dos cosas", dijo. "Pero bueno, no es algo que llegara de manera inesperada". Acto seguido, le mostraron las imágenes de los duelos disputados.

Obispo volvió a reírse y suspiró. "Pues yo tampoco lo sé". A continuación, en las imágenes se veía cómo el espigado defensa central era sujetado varias veces por Nick Verschuren en una acción a balón parado y finalmente derribado al suelo.

“Los árbitros vinieron de visita al comienzo de la temporada y dijeron que, cuando un defensa solo tiene ojos para el hombre y no mira al balón y además agarra, es penalti", explica Obispo.

"Pero, al parecer, no es el caso", señaló el decepcionado jugador de Boxtel. Para frenar esos agarrones, los árbitros tendrían que señalar muchos penaltis en situaciones similares, plantea el reportero de ESPN.

"Al final depende del árbitro, pero lo que digo es esto: vienen con toda una presentación al principio de la temporada, así que también se lo pregunté a Danny Makkelie en el descanso", revela Obispo. "‘Venís con toda una presentación al comienzo de la temporada, así que también es importante que se aplique de esa manera’", le dijo al colegiado.

"Makkelie no se refirió específicamente a la acción en sí, pero indicó que en ese caso sí podía ser penalti, aunque entonces el balón tenía que llegar a la zona donde se comete la infracción", explica el internacional de Curazao. "Pero hoy me ha parecido bastante al límite", concluye Obispo.