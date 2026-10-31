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El entrenador del West Ham, Nuno Espirito Santo, se enfrentó a la ira de la afición en el London Stadium tras la derrota por 3-1 ante el West Bromwich Albion en la Championship el sábado. Esta segunda derrota consecutiva en casa deja al West Ham, uno de los favoritos al ascenso, octavo y a seis puntos de la cabeza, mientras que el Albion, con un juego fluido y controlado, se metió entre los cuatro primeros ante 3.000 aficionados desplazados.

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Crece la presión sobre Nuno mientras continúan los problemas en casa

El West Ham ha perdido sus dos últimos partidos en casa, en los que ha encajado seis goles, y la derrota del sábado dejó pocos aspectos positivos para Nuno. Sky Sports informó de que el entrenador recibió las iras de la afición al final del partido.

El intento del West Ham de recuperar su plaza en la Premier League ya se había visto perjudicado por su irregularidad en casa, especialmente por los penaltis fallados en los últimos instantes ante el Charlton y el QPR, que acabaron costándole tres puntos. La afición del Albion disfrutó con el mal momento de Nuno, que dirigió en su día al Wolves, su gran rival de la región de Black Country.

Myhre castiga al West Ham antes de que Bowen empate

El West Ham había empezado perdiendo en nueve de sus 15 partidos anteriores, y la situación se repitió. Los locales tuvieron la primera ocasión cuando una rápida internada de Edvin Austbo permitió rematar a Mohammadou Kante, cuyo disparo desvió Jayson Molumby por encima del larguero.

A los 20 minutos, un pase de Isaac Price abrió la defensa y el centro raso de Jimmy-Jay Morgan lo remató a bocajarro Felix Horn Myhre, libre de marca. Price pudo hacer el 2-0, pero mandó el balón fuera desde unos siete metros. Después, un disparo del capitán Jarrod Bowen se desvió en Callum Styles y entró junto al primer palo para convertirse en su séptimo gol de la temporada.

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Morgan y Styles sellan una merecida victoria del Albion

El empate de Bowen no aplacó a la afición local, que despidió al West Ham con pitos al descanso, y el Albion volvió a adelantarse antes de que se cumplieran tres minutos de la reanudación. Myhre amortiguó un centro de Price desde la izquierda y dejó el balón en la trayectoria de Morgan, que marcó su cuarto gol de la temporada con un disparo cruzado ante Mads Hermansen.

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Max O'Leary detuvo los intentos de Max Kilman y Kyle Walker-Peters, pero Styles marcó menos de dos minutos después de que Walker-Peters abandonara el campo cojeando por una lesión en el muslo, cuando Nuno ya había utilizado los cinco cambios. El córner de Price quedó despejado a medias y Styles conectó un potente disparo desde unos 18 metros que, tras desviarse en un rival, dejó sin opciones a Hermansen.

El Cardiff, próximo examen para el West Ham de Nuno

El West Ham apenas dio señales de poder remontar. Su única ocasión clara fue una chilena del suplente Taty Castellanos que fue directa a las manos de O'Leary en el tiempo añadido.

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Con la paciencia de la afición cada vez más cerca de agotarse, Nuno necesita una reacción rápida cuando el West Ham se enfrente al Cardiff City el miércoles, si el equipo, uno de los favoritos al ascenso, quiere recortar distancias con los líderes y reactivar su intento de regresar de inmediato a la Premier League.