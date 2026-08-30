El uruguayo Darwin Núñez decidió abrir su corazón para hablar de la difícil etapa que vivió con el Al Hilal, después de recuperar su mejor nivel con la camiseta del Al Diriyah y marcar dos goles en la portería del Al Ittifaq, la noche del sábado, en el marco de la cuarta jornada de la Roshn Saudi League, en una noche que tuvo un valor especial para el delantero tras largos meses alejado de la participación regular.

Núñez se había incorporado al Al Hilal durante el mercado de fichajes del verano de 2025, en medio de grandes expectativas de que se convirtiera en una de las principales armas ofensivas del equipo, pero no logró afianzarse en el once, antes de que sus apariciones fueran disminuyendo gradualmente, quedara fuera de los planes principales y, después, fuera relegado y trasladado a la lista asiática apenas unos 6 meses después de su llegada al "Líder".

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Con el inicio de la nueva temporada, Núñez quedó aún más fuera de los planes del italiano Simone Inzaghi, hasta acabar abandonando el Al Hilal cedido al Al Diriyah, en un intento de recuperar su trayectoria futbolística y conseguir una verdadera oportunidad de jugar, algo que ya comenzó desde el encuentro ante el Al Ittifaq en el que marcó dos magníficos goles.

Tras el partido, Núñez habló con la cadena saudí "Thmanyah" y desveló la magnitud del sufrimiento que vivió durante los últimos meses, subrayando que su regreso a jugar fue más importante que marcar los dos goles, porque le brindó la oportunidad de recuperar la sensación que echó de menos durante mucho tiempo.

El delantero uruguayo dijo: "Primero, estoy muy contento por mi regreso al fútbol; los últimos seis meses en el Al Hilal fueron muy difíciles para mí y para mi familia, porque no pude jugar los partidos".

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Y añadió: "Y, con sinceridad, no le deseo a nadie que pase por una experiencia como la mía, porque al final todos, como jugadores, queremos competir, jugar y disfrutar de lo que hacemos", en una clara alusión a las dificultades psicológicas y técnicas que padeció por su alejamiento de la participación.

Las palabras de Núñez revelan que la crisis no estuvo ligada únicamente a la participación en los partidos, sino que se extendió a su familia y a su vida fuera del terreno de juego, tras encontrarse lejos de la competición durante un largo periodo, pese a haber llegado al Al Hilal con un gran nombre y enormes expectativas.

Pero el delantero uruguayo aseguró que ha superado esa difícil etapa, y que ahora intenta centrarse en el presente y no mirar el periodo pasado como el final de su carrera, sino como una experiencia dolorosa de la que logró salir.

Y concluyó: "Ahora he superado esa etapa difícil, agradezco a mi familia porque estuvieron a mi lado y no permitieron que cayera durante ese periodo difícil, pero siempre digo: después de la tormenta saldrá el sol".