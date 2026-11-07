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El centrocampista del Everton Kiernan Dewsbury-Hall prometió seguir luchando por conseguir su primera convocatoria internacional tras marcar en la victoria por 3-1 ante el Coventry City en la Premier League el viernes por la noche. El jugador de 28 años vio puerta en el Hill Dickinson Stadium apenas unas horas después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo dejara fuera en favor de Jobe Bellingham.

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El centrocampista responde sobre el césped en Merseyside

Dewsbury-Hall transformó su frustración en una actuación contundente el viernes por la noche: su potente disparo ayudó al Everton a sumar dos victorias consecutivas en la máxima categoría y a subir al quinto puesto de la tabla. Tras una buena racha de forma, se esperaba que el mediapunta entrara en la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, pero ese mismo día supo que Bellingham, adolescente del Borussia Dortmund, había sido elegido por delante de él. Aun así, Tuchel reconoció el viernes por la tarde que el jugador del Everton había estado «muy cerca» de entrar en la lista tras firmar «una muy buena temporada».

El mediapunta promete seguir luchando

Al hablar de su ausencia de la convocatoria con Sky Sports tras la victoria con remontada ante el Coventry, Dewsbury-Hall dijo: «Fue una mañana decepcionante, no voy a mentir. Jugar con mi selección es un gran sueño para mí. Sé que estuve cerca. [Estoy] triste, sí, pero muy orgulloso de mí mismo y de cómo he reaccionado. Lo único que puedo hacer es seguir ofreciendo buenas actuaciones y esperar que algún día me convoquen, porque nunca voy a rendirme».

La libertad táctica impulsa su resurgir en Merseyside

Superar obstáculos no es nada nuevo para el centrocampista, que pasó cedido en la EFL por el Blackpool y el Luton Town antes de debutar en la Premier League a los 22 años con el Leicester City, el club de su infancia. Allí sufrió un descenso y ganó la Championship a las órdenes de Enzo Maresca. Tras seguir al italiano al Chelsea por 30 millones de libras y jugar principalmente partidos de copa durante su única temporada en Stamford Bridge, fichó por el Everton en el verano de 2025 y desde entonces ha registrado 11 goles en liga y siete asistencias.

Sobre su papel actual en Merseyside, Dewsbury-Hall dijo: «Lo estoy disfrutando muchísimo. Tengo un papel híbrido muy bueno en este equipo, en el que el entrenador me da libertad para aparecer por todo el campo».

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Y reiteró su determinación de jugar con su selección: «Tengo la mentalidad necesaria. Seguiré insistiendo y veremos qué pasa».

El parón de marzo ofrece la próxima oportunidad

Con el parón internacional de noviembre ya en marcha, Dewsbury-Hall tendrá que esperar cuatro meses, hasta marzo, para tener otra oportunidad de ser convocado por Inglaterra. Mantener su acierto de cara a portería durante el calendario invernal será esencial mientras intenta que el Everton siga en la lucha por clasificarse para competiciones europeas. Si continúa destacando en su papel de centrocampista con libertad de movimientos, podría acabar convenciendo a Tuchel cuando Inglaterra vuelva a reunirse en primavera.