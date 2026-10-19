Para empezar, Demirbay nunca había querido jugar realmente con la selección alemana, según reveló en una entrevista con el periodista Yagiz Sabuncuoglu: «Quería jugar con Turquía. Estuvimos intentando convencer a la federación durante un año y medio. Pero, por ciertas cosas de las que no puedo hablar, tuve que decidirme por Alemania», dijo Demirbay.

En el verano de 2017 llegaron sus dos únicas convocatorias por parte del entonces seleccionador Joachim Löw. Demirbay debutó en un amistoso contra Dinamarca en junio y, pocas semanas después, formó parte del equipo que incluso conquistó la Copa Confederaciones en Rusia.

Demirbay solo jugó en el tercer partido de la fase de grupos, contra Camerún, y marcó el primer gol de la victoria por 3-1. Después hizo algo que, desde su punto de vista, tuvo consecuencias fatales.

«Me quité la camiseta y se vio mi tatuaje de Turquía», recordó el futbolista, que hoy tiene 33 años. Nacido en Herten, lleva tatuada en el omóplato la silueta del país de origen de sus padres, aunque al menos durante la celebración del gol no se quitó la camiseta.

¿Por qué Kerem Demirbay no jugó con Alemania en el Mundial de 2018?

En su opinión, el tatuaje fue, aun así, la razón por la que nunca volvió a ser convocado con la selección alemana. «Eso cambió la dinámica, también en los medios. ¿Cómo puede ser que un jugador juegue con Alemania y lleve tatuado el mapa de otro país? Después nunca volvieron a convocarme», afirmó. Y todavía no ha logrado hacer las paces con lo sucedido: «¿Dejas de convocarme a la selección justo cuando estoy despegando de verdad? Me consideraban un extranjero. No volvería a jugar con Alemania, ni siquiera si me llamaran ahora».

Pero lo cierto es que Demirbay tenía una competencia enorme en su posición, en el centro del campo. En el Mundial de 2018, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka y Sami Khedira ocupaban esa zona.

Por otra parte, Demirbay nunca se había considerado realmente alemán. «Mi sangre es turca. Mi padre es turco, mi madre es turca: soy turco. Mi mayor pesar siempre será no haber vestido nunca la camiseta de la selección turca».

En una entrevista con SPOX a principios de 2025 se había expresado de forma algo distinta: «Respaldo todas mis decisiones. Pero, por supuesto, me habría gustado jugar más veces con Alemania. Sin embargo, ahora que sé lo que es jugar en un estadio turco y cuánto te empujan los aficionados, quizá habría decidido otra cosa si hubiera tenido esa experiencia. Las emociones que vivo aquí son muy diferentes y especiales», había dicho entonces en un tono algo más diplomático.

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Demirbay, que durante años fue una pieza clave en el centro del campo del Bayer Leverkusen y del Hoffenheim y que también jugó dos años en el Galatasaray, milita ahora en el Kasimpasa. Es titular habitual en el séptimo clasificado de la Süper Lig y recientemente registró su primera participación directa en un gol esta temporada, en la victoria por 4-1 ante el Samsunspor.