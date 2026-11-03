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El defensa del Paris Saint-Germain Willian Pacho ha advertido a sus compañeros de que no deben confiarse antes del partido de Champions League del martes contra el Villarreal. Pese a que el PSG ha ganado sus nueve últimos partidos en todas las competiciones, Pacho insistió en que el conjunto español merece mucho más de lo que sugieren sus resultados en las competiciones nacionales.

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Un PSG imparable prepara su visita al Villarreal

El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, visita el martes por la noche al Villarreal en el Estadio de la Cerámica con el objetivo de mantener su pleno de victorias en la Champions League. El equipo de Luis Enrique ha comenzado la defensa del título con contundencia, tras derrotar al Slovan Bratislava, al Manchester City y al Barcelona.

El PSG llega a España con nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones. En su partido más reciente, goleó por 5-1 al Le Havre en la Ligue 1.

El lateral derecho Achraf Hakimi marcó tres goles y dio dos asistencias en esa victoria, en la que no estuvieron las estrellas lesionadas Ousmane Dembele y Kvaratskhelia.

Pacho advierte contra el exceso de confianza en la Champions League

En la rueda de prensa previa al partido, el central del PSG Willian Pacho insistió en que la plantilla no puede subestimar al Villarreal, pese a sus dificultades y a que ocupa el penúltimo puesto de LaLiga. «El Villarreal es un gran equipo. Probablemente ha merecido más de lo que indican sus resultados hasta ahora, especialmente contra el Borussia Dortmund y el Liverpool», explicó Pacho.

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«Le gusta tener la posesión y sabe controlar los partidos. Nosotros siempre queremos ganar y queremos depender de nosotros mismos para lograrlo».

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«También somos conscientes de que cada partido de la Champions League es diferente. Este es el máximo nivel. Nunca puedes permitirte un exceso de confianza en estos partidos», advirtió el defensa.

El defensa elogia el liderazgo de Luis Enrique y la unión del equipo

Pacho, recientemente nominado como finalista del Balón de Oro, atribuyó a Luis Enrique y al capitán Marquinhos el mérito de mantener la exigencia al máximo nivel en París. «Es un entrenador especial. Antes que entrenador, es una persona que entiende muy bien a sus jugadores», dijo Pacho sobre Luis Enrique.

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«Sabe lo que necesitan los jugadores. Se expresa con mucha claridad y precisión y cuida mucho los detalles».

Sobre su compañero en defensa Marquinhos y la profundidad de la plantilla, Pacho añadió: «Marquinhos es un jugador increíble... Cuando falta un jugador, entra otro y rinde a ese nivel. Eso ayuda al equipo a mantener su nivel».

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Los campeones aspiran a encadenar diez victorias o más

El Villarreal tratará de aprovechar la tendencia del PSG a encajar goles, ya que en todos los partidos europeos del conjunto francés esta temporada han marcado ambos equipos.

Sin embargo, Pacho recalcó que ganar títulos colectivos sigue siendo el único objetivo del PSG tras conquistar dos títulos europeos consecutivos.

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«Nos fijamos más en el rendimiento del equipo que en los reconocimientos individuales... Eso nos motiva a seguir trabajando duro», concluyó Pacho antes del inicio del partido.