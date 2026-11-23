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Ange Postecoglou respondió con dureza a un periodista que puso en duda el compromiso de Sadio Mane con el Al-Nassr. El exextremo del Liverpool fue una ausencia destacada en la reciente derrota de su equipo en la liga saudí, después de recibir permiso para asistir al nacimiento de su hijo.

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El Al-Nassr cae derrotado sin Mane

El Al-Nassr perdió 3-1 a domicilio ante el Al-Ahli en la liga saudí el viernes sin Mane. Cristiano Ronaldo adelantó pronto a los visitantes, pero después falló un penalti, lo que permitió al Al-Ahli remontar con un gol del internacional inglés Ivan Toney .

Mane se ausentó con permiso para estar junto a su esposa durante el nacimiento de su bebé. Tras el partido, un periodista preguntó si la decisión del extremo demostraba falta de compromiso con el club, lo que provocó una contundente respuesta de su entrenador.

Postecoglou sale en defensa de su extremo

Ante la pregunta, el exentrenador del Tottenham interpeló de inmediato al periodista.

«¿Eres padre? ¿Tienes hijos?», espetó Postecoglou.

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Después de que el periodista respondiera que no, Postecoglou rechazó la crítica. «Probablemente por eso haces esa pregunta. Porque, cuando los tengas, te darás cuenta de que es lo más importante, la mayor bendición que puedes recibir», dijo.

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El técnico, de 61 años, dejó claro que Mane contaba con todo su apoyo para dar prioridad a su familia. «[Mane] está con su esposa mientras ella da a luz, ¿de acuerdo? No hay nada más importante en la vida. Sí, tenía mi permiso, mi bendición, y Sadio Mane es una de las mejores personas del mundo, amigo. Nunca lo cuestiones ni pongas en duda su compromiso con este club».

Las ruedas de prensa tensas no son ninguna novedad para Postecoglou

Los intercambios acalorados con la prensa son habituales para Postecoglou, que mantuvo conversaciones tensas con periodistas en numerosas ocasiones durante sus etapas en la Premier League con el Tottenham y, brevemente, con el Nottingham Forest.

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Mostró ese mismo carácter en septiembre, después de que el Al-Nassr perdiera 4-0 ante el Al-Ain en la Liga de Campeones de Asia. Cuando un periodista afirmó que Ronaldo no había hecho «nada» en ese partido, Postecoglou replicó: «Estás viendo un partido distinto al que veo yo».

Mane, por su parte, suma tres goles y ocho asistencias en 15 partidos esta temporada. El delantero llegó al Al-Nassr en 2023 tras pasar por el Southampton, el Liverpool, con el que ganó la Premier League y la Champions League, y el Bayern de Múnich.

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Aumenta la presión sobre el Al-Nassr en la lucha por el título

La derrota del viernes fue apenas la tercera del Al-Nassr desde que Postecoglou asumió el cargo en verano, pero le deja ante una dura lucha en la parte alta de la tabla. Ocupa el tercer puesto, a dos puntos del Al-Hilal, que además tiene un partido menos.

Con poco margen de error en la lucha por el primer puesto, Postecoglou dependerá en gran medida de la aportación creativa de Mane cuando el extremo regrese a la plantilla.