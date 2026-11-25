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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, no descarta volver al Sporting de Portugal mientras persiste la incertidumbre sobre su futuro a largo plazo en Old Trafford. El internacional portugués regresa esta semana a Lisboa para disputar un importante partido de la Champions League contra su antiguo club.

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Las negociaciones para renovar, en pausa

Las negociaciones para firmar un nuevo contrato en Old Trafford se han estancado antes del duelo europeo del miércoles en el estadio José Alvalade. Fernandes llegó a Lisboa el martes por la noche y su contrato actual expira a finales de junio.

Aunque el centrocampista portugués podrá negociar con clubes extranjeros a partir del 1 de enero, se espera que el United active una prórroga automática de 12 meses para evitar que se marche gratis este verano. El Al-Hilal saudí ha intentado fichar en varias ocasiones al mediapunta, que dejó el Sporting para incorporarse al Manchester United en enero de 2020 en una operación que podía alcanzar los 68 millones de libras.

Fernandes deja abierta la puerta a un regreso a Lisboa

De vuelta al estadio donde se ganó el cariño de la afición, el capitán del United no descartó una segunda etapa en Lisboa.

«Nunca le cerraré la puerta al Sporting. Siempre será un club con un lugar especial en mi corazón», afirmó Fernandes. «El Sporting fue el primer club que creyó en mi potencial. Aquí siempre he sentido el cariño y la amabilidad de los aficionados, independientemente de lo que haya podido pasar, y eso fue fundamental para crecer como jugador».

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Preguntado por si volvería al club portugués, añadió: «No puedo prometerlo. No me gusta hacer ese tipo de promesas. El tiempo que pasé aquí me hace pensar que me gustaría volver. Hay muchas cosas más allá del fútbol. Si algún día surge esa posibilidad, ¿por qué no? Fui feliz aquí y me gustaría volver a serlo».

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El capitán del United prioriza los resultados sobre su renovación

En Inglaterra, el United ha caído a la zona de descenso de la Premier League tras lograr una sola victoria en 11 partidos de liga, lo que ha llevado al club a sustituir a Michael Carrick por Mauricio Pochettino como entrenador . En medio de esa situación, Fernandes insistió en que mejorar los resultados importa mucho más que resolver su futuro, aunque la competición europea ofrece un breve respiro después de dos victorias y dos derrotas en cuatro partidos de la Champions League.

«Tenemos tiempo para hablar de eso», dijo sobre su contrato. «Sé que es mi futuro y probablemente no debería verlo así porque no me queda mucho tiempo, pero me preocupan más los resultados. Hemos detenido las negociaciones del contrato para empezar a ganar partidos y después podremos hablar del contrato. Ahora no es el momento».

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Añadió: «Es un momento difícil para nosotros, las cosas no están saliendo según lo previsto. Tenemos la oportunidad de jugar en otra competición. Llevamos dos victorias y dos derrotas. Es una competición en la que este club tiene una gran historia. Tenemos la oportunidad de sumar otros tres puntos. Es una competición completamente distinta. Después pensaremos en la liga. No es lo ideal ni lo que habíamos imaginado. Estamos en una situación delicada, pero eso no cambia nuestros objetivos en la Champions League».

Europa ofrece un breve respiro ante los problemas en la liga

El partido del miércoles en Lisboa tiene una gran importancia para Pochettino, que busca dar impulso a la temporada del United antes de volver a centrarse en salir de la zona de descenso de la Premier League. Fuera del campo, la directiva debe tomar una decisión urgente antes del 1 de enero sobre la activación de la cláusula de prórroga de 12 meses de Fernandes para evitar que el Al-Hilal vuelva a interesarse por él.