El miserable inicio del Tottenham en la nueva temporada de la Premier League continuó el sábado con una derrota por 2-3 ante el Aston Villa. Los Spurs, que siguen sin ganar en este arranque de temporada, cayeron así hasta la penúltima posición.

El domingo, al FC Fulham le basta con un punto para enviar al exclub de la superestrella del Bayern de Múnich Harry Kane al último puesto de la Premier League.

De Zerbi había salvado con éxito a los Spurs del descenso la temporada pasada, pero ahora, pese a las enormes inversiones realizadas en el mercado de fichajes de verano, hay que constatar un paso atrás. Además, se puede reconocer un patrón: el Tottenham parece extremadamente inestable.

Las buenas fases se alternan una y otra vez con desplomes flagrantes. En el duelo de la zona baja ante el Villa, los Spurs, que ejercían como locales, comenzaron bien el partido, pero el 0-1 de Johan Manzambi en el tiempo añadido de la primera parte fue el golpe que desestabilizó enormemente al equipo.

"Es difícil de explicar, porque en mis 14 años de carrera como entrenador nunca había visto a un equipo como el nuestro", dijo De Zerbi a talkSPORT. "Tan frágil, tan inconsistente. O eres bueno o eres malo. No se puede jugar muy bien durante los primeros 30 o 40 minutos y luego encajar goles de esta manera. Para mí es difícil de aceptar".

Preguntado por la causa de la inestabilidad de su equipo, el técnico de 47 años admitió no tener respuesta.

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¿Cómo se ha reforzado el Tottenham en verano?

Tal vez a sus jugadores "se les acabó la energía" después de que el supuesto empate de Mohammed Kudus fuera anulado por fuera de juego (60'), especuló De Zerbi, antes de centrar su atención en otro asunto.

"Necesitamos líderes que empujen al equipo y que realmente lo dirijan", dijo el italiano, sin dar nombres. "Contra el Newcastle fue igual, en Liverpool fue igual, contra el Everton fue igual: ¡tenemos que encontrar soluciones!"

El primer parón de selecciones ofrece ahora a De Zerbi mucho tiempo para buscar soluciones. Sin embargo, debido a los compromisos internacionales de muchos jugadores de su plantilla, no se puede pensar en un análisis conjunto del fallido inicio de temporada, con solo dos puntos en cinco partidos.

Los Spurs se reforzaron en verano por más de 360 millones de euros con estrellas como Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio y Jan Paul van Hecke, por citar solo los fichajes más caros. Además, llegó cedido el exgoleador de la Bundesliga Omar Marmoush y gratis la leyenda del Liverpool Andy Robertson. El 10 de octubre, el Tottenham reanudará la temporada de la Premier League: en el programa figura una visita al Manchester United.

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