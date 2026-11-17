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El seleccionador alemán, Jurgen Klopp, elogió la extraordinaria victoria de su equipo por 5-0 ante Países Bajos en el Olympiastadion. El contundente triunfo aseguró a Alemania el primer puesto del grupo A2 y su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA por todo lo alto.

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Alemania asegura el primer puesto por todo lo alto

Alemania ofreció una sensacional exhibición táctica ante un Olympiastadion de Berlín lleno hasta la bandera y goleó 5-0 a Países Bajos en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Los goles de Derry Scherhant, el doblete de Florian Wirtz, un cabezazo de Nico Schlotterbeck y un tanto tardío de Brajan Gruda sellaron la mayor victoria de Alemania ante sus vecinos desde 1959.

El contundente triunfo llevó al equipo de Jurgen Klopp del tercer puesto al liderato del grupo A2, por delante de Grecia y Países Bajos gracias a los criterios de desempate por enfrentamientos directos, mientras que ambos equipos avanzaron a cuartos de final.

Klopp elogia la extraordinaria actuación del equipo

En declaraciones a la prensa tras el pitido final, Klopp expresó su enorme satisfacción por la calidad de la actuación de su equipo y el ambiente vibrante creado por la afición alemana.

«El partido de hoy fue extraordinario, y además fue contra un rival muy fuerte. Tuvimos que adaptarnos y encontrar nuestro camino en la primera parte», afirmó Klopp.

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«Después marcamos unos goles increíbles. Fue un gran partido y una experiencia fantástica. Nunca habría soñado con tener la oportunidad de vivir esto en Berlín ante un estadio lleno».

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La batalla táctica en el centro del campo

Al analizar los aspectos tácticos del encuentro, Klopp señaló que ambos equipos intentaron inicialmente presionar arriba antes de que Alemania encontrara su ritmo y aprovechara los espacios disponibles.

«Ambos equipos querían presionar arriba. Nosotros queríamos recoger los segundos balones después de jugar en largo. Países Bajos tenía el mismo plan. Cuando el balón iba por el suelo, teníamos problemas», explicó Klopp.

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«Después empezamos a jugar con más libertad e hicimos cosas increíbles con los espacios que nos dejaron».

Un grupo especial con la vista puesta en el futuro

Klopp concluyó destacando la unión y el potencial de su plantilla y subrayó que la rotunda victoria llena de optimismo de cara al futuro a todos los vinculados con la selección.

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«El equipo es un grupo muy especial. Todos los que estuvieron aquí hoy se van a casa con una sonrisa», añadió Klopp.

Tras clasificarse para cuartos de final como primera de grupo, Alemania afrontará 2027 con un enorme impulso.