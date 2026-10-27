Füllkrug, que ya se había quejado de que lo sustituyeran demasiado tarde tras su doblete de penalti contra el Mainz 05 la semana pasada, empezó el partido en Dortmund en el banquillo por decisión del entrenador del Werder, Daniel Thioune. En su lugar, Cedric Itten, que la temporada pasada fue el único verdadero rayo de esperanza del Fortuna Düsseldorf en su desastroso descenso a segunda división, tuvo su primera oportunidad como titular.

Sin embargo, el internacional suizo no la aprovechó. Sin Füllkrug, el juego del Werder parecía inofensivo, mientras que el BVB se puso pronto 2-0 con goles de Serhou Guirassy (6') y Carney Chukwuemeka (17') y se fue merecidamente al descanso con una cómoda ventaja.

Pasada casi una hora, por fin llegó el momento de Füllkrug. Con él también entraron en el campo Mitchell Weiser, Ludovit Reis y Senne Lynen, habituales en el equipo. Una torpe acción de Julian Ryerson, que derribó a Mick Schmetgens dentro del área, abrió de repente al Werder y a Füllkrug la puerta para volver a meterse en este partido de Copa.

Füllkrug deja en evidencia a Anton y va a por un récord del club

El jugador de 33 años no desaprovechó la ocasión y transformó el penalti con sangre fría para recortar distancias (65'). Era su décimo gol en nueve partidos oficiales. Había marcado en todos los encuentros desde el estreno de la temporada en Friburgo (1-4). En la próxima jornada de la Bundesliga, si vuelve a marcar contra el TSG Hoffenheim, podrá igualar un récord del club que Rudi Völler estableció hace 44 años. En la temporada 1982/83, Völler marcó para el Werder en siete partidos consecutivos de la Bundesliga.

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Füllkrug acumula actualmente seis partidos seguidos marcando y ya suma once goles en nueve encuentros oficiales. Y es que el revulsivo de lujo volvió a sorprender al BVB, como ya hizo hace dos semanas y media en el empate 2-2 de la liga. Esta vez, además, lo hizo de una manera muy especial.

Füllkrug dejó atrás a Waldemar Anton con un caño en el círculo central, arrancó en solitario y soltó un potente disparo desde 18 metros que acabó en la red. Un gol de ensueño que dejó sin palabras incluso al comentarista de Sky Fabian Kloß.

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¿Cómo marca sus goles Füllkrug? «¡Yo tampoco lo sé!»

Cuando Sebastian Hellmann le preguntó por la jugada previa al 2-2, Kloß respondió: «Increíble. Nunca le había visto marcar un gol así. Si ahora te acercas a olerlo, solo huele a sudor y a pura confianza en sí mismo. Y a alegría por jugar en el Werder Bremen».

Desde que regresó a orillas del Weser en verano, tras unas etapas muy desafortunadas en el West Ham United y el AC Milan, Füllkrug ha recuperado su mejor nivel y está bien físicamente. Preguntado después del partido en Sky cómo consigue marcar una y otra vez, él mismo se mostró desconcertado: «Yo tampoco lo sé. Pero tampoco se trata de eso. Y esa es la clave: que no se trata de eso».

Aunque calificó de «muy dolorosa» la derrota en el último instante por un magnífico lanzamiento de falta de Marcel Sabitzer en el tiempo añadido, también señaló que «para nosotros tampoco es el fin del mundo, hay que decirlo con toda sinceridad». Además, se refirió a los jugadores que tuvieron su oportunidad de demostrar su valía contra el Dortmund y que normalmente ocupan el papel que él desempeñó esa noche. «Tenemos 26 jugadores en la plantilla y ya dijimos en verano que necesitamos a todos y cada uno de ellos. Y esos jugadores se han ganado esta oportunidad».

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Por qué Niclas Füllkrug ya no quiere hablar de la selección

Sin embargo, hubo algo de lo que se libró en aquella noche agridulce en el Westfalenstadion de Dortmund. Ningún periodista volvió a plantearle la persistente pregunta sobre un posible regreso a la selección alemana en noviembre, después de que Füllkrug dejara muy claro recientemente que ya no quería hablar del tema.

«Si ya he dicho 44 veces que no quiero hablar de eso, estaría bien que dejáramos de hablar de ello», había dicho a mediados de octubre tras el 2-2 contra el recién ascendido Paderborn. El pasado sábado, cuando acudió como invitado al programa Aktuelles Sportstudio de la ZDF, volvió a insistir: «No juego para que me convoquen. Juego para el Werder». Sobre sus posibilidades con el seleccionador Jürgen Klopp, respondió de forma breve y tajante: «Sencillamente, no me interesa».