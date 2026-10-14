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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Nunca había sucedido: los clubes de España firman un récord histórico en la Champions League

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Italia
España
Turquía

5 de 5

Los clubes españoles firmaron un registro histórico sin precedentes en la Liga de Campeones, después de lograr 5 victorias en una sola jornada de la competición.

La segunda jornada de la fase de liga de la Champions League esta temporada vio el triunfo de los cinco clubes españoles participantes en el torneo, un logro que ocurre por primera vez, según las estadísticas de "Mister Chip".

En el primer día de la jornada, ayer martes, los clubes españoles impusieron su dominio al ganar con diferencias cómodas, ya que el Barcelona derrotó al Galatasaray por 4-1, el Atlético de Madrid superó al Manchester United por dos goles a cero y el Villarreal salió victorioso ante el Nápoles con un resultado de 3-1.

En el segundo día, el miércoles, el Real Madrid logró ganar con dificultad a la Roma por 4-3, y el Real Betis venció al Oporto por 3-2.

Esta cifra refleja el fuerte arranque de los clubes de LaLiga en la fase de liga de la edición 2026-2027, ya que los equipos españoles han conseguido la victoria en 8 de los 10 partidos que han disputado hasta ahora en la competición.

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