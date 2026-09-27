Klopp es así apenas el tercer seleccionador alemán, junto a Sepp Herberger (1937) y Helmut Schön (1965), que no pudo ganar ninguno de sus dos primeros partidos. Sin embargo, tanto Herberger como Schön arrancaron con dos empates y, por tanto, dos puntos, mientras que Klopp suma apenas un punto tras dos encuentros.

Herberger fue seleccionador alemán en dos etapas, primero entre 1936 y 1942 y más tarde entre 1950 y 1964. En total, dirigió 162 partidos desde la banda. El estreno de Herberger, fallecido en 1977 a la edad de 80 años, fue un 2-2 en casa en el Olympiastadion de Berlín contra Italia en noviembre de 1936. Algo más de dos meses después llegó otro 2-2, esta vez ante Países Bajos en el Rheinstadion de Düsseldorf.

Aun así, Herberger es considerado hoy uno de los entrenadores más importantes de la historia de la DFB. En 1954, su equipo se proclamó sensacionalmente campeón del mundo en Suiza.

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Jürgen Klopp firma un arranque históricamente malo como seleccionador alemán

Schön, por su parte, ocupó el cargo entre 1964 y 1978. Bajo su dirección se disputaron 139 partidos. También él arrancó con dos encuentros en casa, ambos terminados 1-1: contra Suecia en el Olympiastadion de Berlín y contra Italia en Hamburgo.

Schön, fallecido en 1996 a la edad de 80 años, también alcanzó después grandes éxitos con la selección alemana. En 1972, el combinado de la DFB se proclamó campeón de Europa bajo su mando. Dos años más tarde, se ganó el Mundial en casa.

Klopp asumió el cargo el pasado julio como sucesor de Julian Nagelsmann tras el desastroso Mundial en Norteamérica. Firmó un contrato de cuatro años hasta 2030, que podría llevarlo a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030. Según informaciones de medios, su salario anual ronda los siete millones de euros.