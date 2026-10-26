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Filippo Cataldo
Traducido por

¡Nunca había ocurrido algo así! Lamine Yamal vuelve a hacer historia en el Balón de Oro

L. Yamal
Barcelona

Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona y campeón del mundo con España, ha sido el primer jugador en recibir el trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21 del mundo en el Balón de Oro.

El joven de 19 años ya había hecho historia el año pasado al revalidar el título, algo que ningún jugador había logrado antes. No obstante, cabe recordar que el Trofeo Kopa se entrega desde 2018.



El primer ganador fue Kylian Mbappé, que, al igual que Yamal y el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, llegaba como uno de los grandes favoritos a la 70.ª ceremonia del Balón de Oro, celebrada este lunes.

Sigue aquí la ceremonia del Balón de Oro en directo



Yamal tampoco ocultó que, en realidad, había viajado a Londres para recoger el Balón de Oro. Cuando el copresentador Thierry Henry le preguntó, durante la entrega del Trofeo Kopa, si ese era el galardón que había deseado ganar ese día, provocó las risas de toda la sala. Yamal se giró, algo avergonzado, y se negó a responder. Finalmente, dijo que su compañero Pau Cubarsí merecía el Trofeo Kopa más que él.

¿Quién ganó el trofeo a la mejor jugadora joven?

La mejor jugadora joven también fue una futbolista del FC Barcelona: Vicky López, de 20 años, revalidó igualmente su título. La atacante ganó cuatro títulos con el Barça.

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