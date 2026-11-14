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El Manchester United está cerca de incorporar a Silvia Tuya al cuerpo técnico de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, según informa the Guardian. Mientras tanto, Gary Lineker advierte al argentino de que podría fracasar.

Según esa información, además de la española de 46 años, todo el cuerpo técnico del argentino, integrado por cinco personas, pasaría de la selección de Estados Unidos a Inglaterra: el segundo entrenador Jesus Perez, Miguel D'Agostino, el entrenador de porteros Toni Jimenez y Sebastiano, hijo de Pochettino, como especialista en ciencias del deporte. Sin embargo, los Red Devils aún no han confirmado por separado la incorporación de Tuya.

Con la incorporación de la especialista en ciencias del deporte y entrenadora de fuerza y preparación física, el club daría un paso inédito en su primer equipo masculino. Tuya se incorporó al cuerpo técnico de la selección estadounidense en octubre de 2024 y ya hizo historia en la federación al convertirse en la primera mujer integrante del equipo.

Anteriormente trabajó en el FC Levante Badalona, de la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino español, y dio clases en el Instituto Nacional de Ciencias del Deporte de Cataluña, en la Universidad de Barcelona.

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Pochettino comenzará su trabajo el 18 de noviembre, después de firmar un contrato de dos años y medio como sucesor de Michael Carrick. Mientras tanto, la leyenda Gary Lineker se mostró escéptico en el pódcast «The Rest Is Football» sobre las posibilidades de éxito del exentrenador del Tottenham Hotspur y del Chelsea.

Getty Images

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Gary Lineker pronostica una breve etapa de Mauricio Pochettino

El exdelantero internacional considera que el origen de los problemas deportivos del United está en la estructura del club y pronostica una breve etapa para Pochettino. «Me imagino a Pochettino llegando allí y creo que probablemente tendrán un comienzo aceptable y les irá bastante bien durante un tiempo», dijo Lineker, antes de añadir: «Creo que, para Pochettino, el Manchester United es un gran club, al menos por su nombre. Empezará allí y después quedará apartado de lo que venga. Me sorprendería que siguiera allí dentro de 18 meses».

Para Lineker, desde la marcha de Sir Alex Ferguson se repite una y otra vez el mismo patrón en Old Trafford: los responsables deportivos pagan las consecuencias de los errores de la cúpula directiva. «Siempre es lo mismo: el chivo expiatorio siempre es el entrenador, y eso se ve», criticó el hombre de 65 años. «Creo que los verdaderos problemas están por encima del entrenador. Todos ellos son buenos entrenadores. Fijaos en algunos de los nombres que ha habido en los últimos diez años. ¿Cuántos son ya, doce entrenadores que se han marchado desde Alex Ferguson? Y todos se van diciendo que el club es un caos».

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Lineker señaló especialmente el trato recibido por el predecesor de Pochettino, Carrick, como prueba de su tesis. «Siempre habrá entrenadores a quienes echar la culpa. No apoyaron debidamente a Carrick en verano. Jugó de forma brillante en la segunda mitad de la temporada pasada. Es cierto que no participaban en competiciones europeas y que jugaban al contraataque, pero no sé cuánto tiempo más podrán seguir saliéndose con la suya los responsables del Manchester United».