Después de que el Bayern II perdiera la semana pasada en casa por sorpresa 0-1 ante el recién ascendido SC Eltersdorf en el arranque de la Regionalliga, tampoco sumó puntos en la 2ª jornada: los muniqueses cayeron este viernes por la noche por 0-2 ante el Wacker Burghausen.

Como además ya habían perdido los cuatro amistosos de la pretemporada bajo el mando de Dante, que esta temporada había asumido el puesto de entrenador del segundo equipo de su exclub como jugador, el brasileño ha perdido ahora también sus seis primeros partidos como técnico del Bayern II. El balance goleador: 2:16.

Las dos derrotas en los dos primeros partidos oficiales suponen además una amarga novedad: desde la introducción de la Regionalliga Bayern en la temporada 2012/13 —salvo por dos temporadas desde entonces en 3. Liga, siempre el hogar del filial del FCB—, el Bayern II nunca había perdido sus dos primeros partidos. Un arranque históricamente fallido para el equipo de Dante, que con cero puntos ocupa lógicamente el sótano de una tabla que, naturalmente, todavía no es en absoluto representativa.

El Bayern II pierde con justicia ante el Wacker Burghausen

En Burghausen, octavo clasificado la pasada temporada, el segundo equipo del Bayern decepcionó sobre todo en la primera parte. El Wacker apretó mucho, se puso por delante con merecimiento gracias a un gol de Felix Bachschmid en el minuto 22 y podría haber ampliado antes la ventaja. En el minuto 38 fue de nuevo Bachschmid quien marcó el 2-0, que ya sería el resultado final.

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El muy joven equipo del Bayern (el once inicial tenía una media de edad de 20 años), que debe ser guiado por los experimentados Benno Schmitz (31, ex del 1. FC Köln o del RB Leipzig) y Anton Heinz (28, ex, entre otros, del Alemannia Aachen), mejoró en la segunda mitad y estuvo más seguro en defensa. También logró generar algunas acciones ofensivas tras el descanso, pero la emoción ya no volvió realmente: "Tras el descanso ajustamos un par de cosas y entonces fue claramente mejor. Por desgracia, no nos vimos recompensados con un gol", dijo Dante tras el pitido final. "Aun así, tenemos que mantener la cabeza alta; para mí es importante que aprendamos de este partido".

Desde luego, todavía es demasiado pronto para dibujar escenarios terroríficos. Pero si se añaden las sensaciones de los amistosos, entre los responsables del Bayern ya podría aparecer alguna que otra arruga de preocupación. Al fin y al cabo, un descenso del equipo de apoyo a la Oberliga sería un gran problema para el campeón récord. En el mejor de los casos, incluso les gustaría tener al segundo equipo en la 3. Liga, para ofrecer a los talentos de la casa minutos a un nivel lo más alto posible. Por eso, la Regionalliga es la exigencia mínima absoluta para el equipo B.

Dante regresó al FC Bayern con mucha euforia

Aunque Dante seguramente aún no entre en pánico, las decepcionantes primeras semanas también deben de estar pasándole factura. Jugador en la Säbener Straße entre 2012 y 2015 y, entre otras cosas, héroe del triplete de 2013, el brasileño había regresado a Múnich inmediatamente después del final de su carrera en activo en el OGC Niza, tras la pasada temporada, para comenzar allí directamente sus primeras experiencias como entrenador.

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El jugador de 42 años aterrizó con gran euforia en su vieja y nueva casa: "Quiero que juguemos con alegría. Los jugadores jóvenes, en particular, deben disfrutar yendo a fondo para poder estar felices también después del partido. Pero eso solo es posible con mucho trabajo y disciplina", dijo Dante poco antes del inicio de la temporada.

Tras este arranque de pesadilla, ahora será clave reavivar la euforia inicial. Una victoria ante el 1. FC Schweinfurt, descendido de la 3. Liga, en el próximo partido del sábado que viene ayudaría sin duda.