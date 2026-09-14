Ante el apunte del experto y exdelantero Guillaume Hoarau de que Dembelé, en comparación con Mbappé, se mantiene reservado en sus declaraciones públicas sobre la carrera por el galardón, el extremo eligió palabras claras.

«Siempre he sido así: al fondo de la clase, trabajando duro», explicó Dembelé tras la victoria a domicilio y añadió sobre el Balón de Oro: «Desde el comienzo de mi carrera no he dicho ni una palabra sobre eso. Nunca fui el Elegido. He trabajado increíblemente duro. El año pasado fui recompensado tras una temporada fantástica con el Paris Saint-Germain. Este año ya veremos, con toda tranquilidad y sin presión».

La elección de palabras del ganador del Balón de Oro de 2025 posiblemente no sea casual. En particular, el término «el Elegido» tiene antecedentes.

Hace poco, el diario deportivo francés L'Equipe publicó una extensa entrevista con Mbappé. En ella, el atacante del Real Madrid se atribuyó claramente el papel de favorito para el codiciado trofeo y al hacerlo comparó la trayectoria seguida hasta ahora por ambos compañeros de selección.

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«Siempre se le consideró un jugador talentoso», dijo Mbappé sobre su compañero de camino durante muchos años. «A mí siempre se me consideró el Elegido. Yo estuve arriba desde el principio. Él tuvo un camino distinto, lesiones, pero lo compensó bien».

La reacción de Dembelé parece ahora una réplica dirigida a las declaraciones de la estrella del Real Madrid. Ambos profesionales mantienen una relación de amistad desde sus días juntos en la selección francesa y en el PSG.

La gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres. Desde 2022, el premio ya no se concede al mejor jugador de un año natural, sino de una temporada.