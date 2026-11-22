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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, no se mordió la lengua al valorar el arbitraje tras la contundente derrota por 4-0 ante el Liverpool. El centrocampista portugués se mostró indignado por la temprana expulsión del joven defensa Leny Yoro, una decisión que, según él, cambió por completo el rumbo del partido en Anfield.

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Fernandes carga contra el arbitraje

El capitán del Manchester United se mostró visiblemente frustrado tras la abultada derrota de su equipo en Merseyside. El partido dio un vuelco en el minuto ocho, cuando se produjo un incidente entre Yoro y Alexander Isak.

Fernandes sostuvo que la decisión de expulsar al defensa francés contradecía las indicaciones que los organismos arbitrales habían dado a los jugadores. «Lo de hoy hay que revisarlo. Tenemos demasiadas reuniones con los árbitros como para que nos vuelva a pasar esto. La última, contra el Chelsea, se puede señalar como roja y probablemente también era una segunda amarilla», afirmó el capitán.

«No se puede sacar una roja. Nos muestran muy claramente que, si el jugador no tiene el control del balón, nunca es roja. Isak golpea el balón hacia delante y este acaba en las manos de Senne. Isak no tiene el control del balón, no tiene ninguna posibilidad de llegar a él. Cruza la pierna para intentar sacar alguna ventaja sobre Leny», explicó el centrocampista al recordar el momento decisivo del partido.

El VAR, bajo la lupa en Anfield

El referente del Manchester United no se limitó a cuestionar la decisión tomada sobre el terreno de juego y puso el foco en el sistema de videoarbitraje. Criticó la eficacia de la revisión, que acabó confirmando la decisión inicial de Sam Barrott.

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«Puedo entender la caída, pero nunca es roja. Hay demasiados árbitros en el campo y demasiados en el VAR para que, después de tardar tanto en revisar la jugada, cometan un error así, que puede cambiar el partido. No encajamos el gol de falta por su culpa, pero la decisión cambia por completo el partido», añadió Fernandes, convencido de que la tecnología había fallado a su equipo.

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Las consecuencias de la decisión fueron inmediatas: el Liverpool aprovechó su superioridad numérica para marcar cuatro goles sin respuesta. Mauricio Pochettino, que debutaba en el banquillo del United, vio cómo sus planes se desbarataban en cuestión de minutos. El entrenador respaldó la postura de su capitán y dijo a los medios que el balón iba hacia el portero y que la expulsión fue una situación injusta.

El United mantiene la unidad pese a la dura derrota

Pese al marcador y a la polémica, Fernandes aseguró sentirse orgulloso de la resistencia que mostraron sus compañeros en un entorno difícil. «Todos se esforzaron mucho. El resultado no lo reflejará y ocultará muchas cosas buenas que hizo el equipo. Seguimos creando muchas ocasiones para intentar hacer algo en el partido incluso con un jugador menos. Todos se esforzaron mucho y corrieron mucho. Por desgracia, no pudimos evitar otros dos goles en la segunda parte, pero ahora tenemos que despejar la mente, afrontar el próximo partido de la Champions League e intentar sacar el máximo de ese encuentro», declaró a Match of the Day.

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«El equipo se esforzó mucho. Fuimos muy valientes. En algunos momentos perdimos el balón, pero intentábamos jugar, intentábamos hacer algo en el partido, no teníamos miedo. Hubo momentos en los que quizá incluso jugamos demasiado y acabamos encajando goles, pero prefiero eso y ver la confianza de mi equipo, que reproduzca las ideas de lo que queremos hacer, antes que limitarnos a defender y tener miedo de lo que podamos hacer», señaló el futbolista portugués.

La crisis se agrava para los hombres de Pochettino

Las estadísticas dibujan un panorama sombrío para el equipo de Old Trafford, que ha recibido tres tarjetas rojas en sus últimos cuatro partidos. La de Yoro fue su segunda expulsión de la temporada, por lo que se perderá la visita del Brentford a Old Trafford este próximo sábado. El balance defensivo es igual de preocupante: el club ya ha encajado 34 goles esta temporada, la cifra más alta entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa.

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«Es muy doloroso, duele mucho. Es un momento difícil para nosotros, pero somos los únicos que podemos salir de esta situación. Quieres conseguir resultados, pero hoy no nos ha sido posible. Hay muchas cosas que podemos analizar y vi mucho carácter en el equipo. El resultado no lo reflejará, pero estoy muy orgulloso de todos los que están en el vestuario», concluyó el capitán.