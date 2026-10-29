«¡Nunca es fácil!»: Jonathan Tah desvela el duro trabajo que hay detrás de los marcadores abultados del Bayern

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El defensa del Bayern de Múnich Jonathan Tah recalcó que las goleadas requieren un enorme trabajo diario después de que el equipo marcara seis goles al Magdeburgo en la Copa de Alemania. Tah elogió la profesionalidad de toda la plantilla pese a las ausencias de jugadores clave.

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Tah lidera la defensa en una cómoda victoria copera

Jonathan Tah lideró la defensa del Bayern de Múnich en su contundente victoria por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania, disputada en el Allianz Arena. Cinco jugadores distintos marcaron y el Bayern avanzó con comodidad a octavos de final.

Pese a lo abultado del marcador, el Magdeburg plantó cara durante los primeros 45 minutos y estrelló un balón en el poste antes del descanso.

Tah subrayó que el resultado final se cimentó en una organización defensiva constante.

El defensa rechaza que las victorias abultadas se consigan sin esfuerzo

Tras el partido, Tah respondió a quienes sugieren que las goleadas del Bayern son fáciles de conseguir. «No creo que sea fácil nunca», afirmó.

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«Desde fuera suele parecerlo porque logramos victorias abultadas, pero hay que trabajar mucho para que parezca fácil».

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«Los rivales fueron valientes e intentaron hacer cosas... pero, con el tiempo, encontramos nuestro ritmo y la dinámica del partido cambió a nuestro favor», explicó el defensa alemán.

La unión del equipo se impone a las ausencias en la plantilla y el cuerpo técnico

Tah elogió la madurez del vestuario para afrontar las continuas ausencias de jugadores y la indisponibilidad temporal de su entrenador. «No importa quién esté en el campo ni quién entre: seguimos unidos como equipo», afirmó Tah.

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«Mentiría si dijera que no nos afecta. Todos somos humanos y, por supuesto, nos solidarizamos con ellos».

«Pero tenemos que afrontarlo con profesionalidad, y lo mejor que podemos hacer por quienes no están aquí ahora mismo es rendir como lo hemos hecho en el campo», añadió.

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La atención se centra en el gran duelo contra el Dortmund

Tah elogió la entrega del equipo en partidos consecutivos mientras se prepara para el clásico del sábado contra el Borussia Dortmund.

El Bayern llega a este destacado encuentro liguero con una buena dinámica y solidez defensiva.

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El Bayern buscará defender su liderato en el Allianz Arena.