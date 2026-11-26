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Bruno Fernandes admitió que nunca cerrará la puerta a un regreso al Sporting CP tras recibir un homenaje antes del partido y marcar dos goles en el empate 2-2 del Manchester United en la Champions League. El capitán del United también explicó por qué apenas celebró sus tantos y habló de lo que necesita el Sporting para luchar por el título antes de su duelo con el FC Porto.

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Fernandes no cierra la puerta a volver al Sporting

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, aseguró que nunca cerrará la puerta a volver a jugar en el Sporting CP después de marcar dos goles en el empate 2-2 del miércoles en la Champions League, en su primera visita al estadio Jose Alvalade en casi siete años. Antes del inicio, el presidente del club, Frederico Varandas, le entregó un recuerdo enmarcado con el número ocho. El centrocampista portugués habló con cariño del vínculo que mantiene con el Sporting.

"La puerta nunca ha estado cerrada. Le tengo un cariño enorme al club. Esa posibilidad depende de mucha gente. No cierro esa puerta, nunca lo haré. He sido feliz aquí y puedo volver a serlo, si eso ocurre", declaró Fernandes a Sport TV tras el partido.

Por qué apenas celebró sus dos goles en dos minutos

Fernandes marcó 64 goles en 137 partidos con el Sporting entre enero de 2017 y enero de 2020, antes de fichar por el United. Esta vez apenas celebró sus tantos: un penalti en el minuto 48 y un disparo que entró tras botar en el 50, con los que los visitantes se pusieron momentáneamente por delante, 2-1.

"El gol fue extraño, tardé un rato en darme cuenta de que el balón había entrado. Pero así me sentí en ese momento", explicó. "No creo que un jugador muestre más o menos respeto por no celebrar un gol, pero acabé sin celebrarlo con tanto entusiasmo".

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Un mensaje de apoyo al Sporting antes del clásico

El jugador del United Diogo Dalot, formado en la cantera del FC Porto y que venció al Sporting en el Dragao en 2018, recibió una sonora pitada al entrar en el minuto 64. Fernandes, por su parte, animó a su antiguo club antes del decisivo duelo del lunes en la Primeira Liga contra el Porto, líder invicto.

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"Creo que lo que más necesita el Sporting es la unión que ha tenido en los últimos años, que le permitió estar cerca de ser campeón e incluso ganar el título. Eso se notó, sobre todo en los últimos minutos, y debe seguir así", afirmó Fernandes. "Veo un equipo con mucha calidad y una plantilla muy completa. Espero que el Sporting luche por el título hasta el final".

El Sporting afronta una prueba clave por el título en el Estadio do Dragao

El Sporting ocupa el tercer puesto de la Primeira Liga con 24 puntos, a nueve de un Porto que ha ganado sus 11 partidos de liga, antes de visitar el lunes el Estadio do Dragao.

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Aunque el Porto ha dominado la competición nacional, cinco de los últimos seis enfrentamientos ligueros entre ambos en Porto acabaron en empate. Esa racha da esperanzas al Sporting, que busca un impulso importante en la lucha por el título.