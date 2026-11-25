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Vincenzo Montella ha hablado del turbulento periodo que vivió al frente del Milan, marcado por el desorden interno y las estrategias contradictorias. El exinternacional italiano también se ha pronunciado sobre los persistentes rumores de un posible fichaje de Cristiano Ronaldo durante su etapa en San Siro.

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Reflexiones sobre su salida de Turquía

Montella ha hablado por primera vez desde su salida de la selección de Turquía y ha repasado una etapa que combinó logros importantes con un final difícil. El italiano llevó a Turquía a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y logró la clasificación para el Mundial de 2026, pero su participación en el torneo terminó en la fase de grupos. Pese a esos logros, fue destituido después de que Turquía perdiera todos sus partidos de la Liga de Naciones , por lo que ahora está sin equipo.

«Cuando llegué, temían no clasificarse para la Eurocopa, pero lo conseguimos y después nos metimos en el Mundial y en la Liga A de la Liga de Naciones», declaró Montella a La Gazzetta dello Sport. El entrenador reconoció que le costó asimilar el final de su etapa, aunque admitió la naturaleza imprevisible de la profesión. «Naturalmente, el final de esta experiencia me dolió, pero en el fútbol a veces pueden pasar cosas imprevisibles», añadió.

El caos y los rumores sobre Ronaldo en el Milan

La conversación acabó girando en torno a su etapa en el Milan, el club al que animaba de niño. Montella firmó una prometedora primera temporada en San Siro y llevó al Milan a conquistar su primer título desde 2011 al vencer a la Juventus en la Supercopa de Italia de 2016. También condujo al equipo al sexto puesto de la Serie A, con el que logró la clasificación para la Europa League y el regreso del club a las competiciones europeas por primera vez desde 2014. Sin embargo, su segunda campaña fue mucho más difícil: el Milan solo ganó seis de sus primeros 14 partidos de liga y acabó destituyéndolo.

«Siempre fue mi sueño, porque de niño era aficionado del Milan y veía a Marco van Basten. Berlusconi era un caballero, aunque a menudo se implicaba e intentaba orientarme hacia determinadas decisiones. Estaba acostumbrado a una plantilla llena de ganadores del Balón de Oro, pero nosotros no los teníamos. Yo bromeaba con que, si me compraba uno, también podría jugar un fútbol más ofensivo», reveló Montella.

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Montella fue muy crítico con la gestión interna de aquella época y sugirió que el club daba prioridad a las relaciones públicas por encima de los hechos. «En aquel club había más eslóganes publicitarios que mensajes concretos. Hubo mucho caos en el segundo año: un cambio de propiedad, muchos jugadores nuevos y un caos general en la estrategia de fichajes. No siempre compartíamos las mismas ideas y, a veces, ni siquiera me consultaban. Creo que, cuando llegó el momento de fichar a un delantero, me dijeron que ya se había agotado todo el presupuesto».

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Descarta los rumores sobre Cristiano Ronaldo

Durante aquel periodo convulso, los rumores vincularon a menudo al Milan con un sorprendente fichaje de Cristiano Ronaldo antes de que la estrella portuguesa acabara en la Juventus. Sin embargo, Montella no tardó en descartar aquellas informaciones como meras especulaciones y sugirió que nunca tuvieron una base real. «Nunca creí en eso, parecía más fútbol de fantasía», insistió.

Al pasar a hablar de la actual temporada de la Serie A, Montella se mostró optimista sobre la Roma de Gian Piero Gasperini. Tras 12 jornadas, el equipo ocupa la segunda posición con 30 puntos, a solo dos del líder, la Lazio, mientras que Donyell Malen encabeza la tabla de goleadores con 12 tantos. Montella cree que el delantero puede alcanzar cifras goleadoras importantes e incluso comparó los cuatro goles que marcó recientemente con su propia actuación memorable contra la Lazio en 2002. «Yo marqué cuatro en el derbi, eso sí, con Alessandro Nesta marcándome, así que es un poco distinto. Creo que Malen será el máximo goleador esta temporada; si sigue así, puede llegar a 30 o más. La Roma puede pelear por el Scudetto hasta el final. Después, ¿quién sabe?»

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Arrepentimiento y disculpas a Capello

Al recordar sus mejores años como jugador, Montella habló del Scudetto que la Roma conquistó en 2001 con Fabio Capello, que sigue siendo el título más reciente del club en la Serie A y el tercer y último campeonato de liga de su historia. El italiano formó parte de una formidable delantera junto a Francesco Totti y Gabriel Batistuta, pero admitió que su relación con el veterano entrenador no siempre fue fácil.

El «Avioncito» confesó que se arrepiente de cómo llevó entonces su relación profesional con Capello. «El día después del último partido organizamos una gran fiesta en mi casa. Capello no estaba invitado, pero apareció de todos modos. Si yo hubiera abierto la puerta, primero le habría hecho dar un par de vueltas al edificio. Creo que le debo una disculpa a Capello; a veces no me comporté de manera profesional y me arrepiento», concluyó.