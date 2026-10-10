Todas las miradas están puestas en el enfrentamiento entre el Milan y el Sassuolo, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, en un contexto de superioridad del Sassuolo en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos y del empeño del Rossoneri por mantener su registro invicto esta temporada.

Según la red de estadísticas Opta, los números revelan una serie de datos llamativos antes del partido, empezando por los resultados de los enfrentamientos directos, pasando por el rendimiento de ambos equipos sobre el terreno de juego y llegando hasta las cifras goleadoras de algunos jugadores.

El Sassuolo domina en los enfrentamientos directos: el Sassuolo ha evitado la derrota en 7 de sus últimos 9 partidos ante el Milan en la Serie A, con 4 victorias y 3 empates, incluidos los últimos 3 enfrentamientos, que arrojaron una victoria y dos empates, su racha más larga sin perder ante el Milan en la competición.

El Milan perdió su último partido como visitante ante el Sassuolo en la Serie A, tras haber mantenido su registro invicto durante 8 partidos consecutivos, con 6 victorias y dos empates.

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La última vez que el Rossoneri perdió dos partidos consecutivos como visitante ante el Sassuolo en la competición fue en 2016, cuando encajó tres derrotas seguidas.

El complejo de la primera parte persigue al Sassuolo

El Sassuolo solo ha logrado una victoria en sus últimos 10 partidos ante el Milan en la Serie A durante la primera parte, frente a 3 empates y 6 derrotas.

La única victoria llegó por 3-1, el 28 de noviembre de 2021, después de que el equipo remontara el marcador adverso gracias a los goles de Gianluca Scamacca y Domenico Berardi, acompañados de un gol en propia puerta que Simon Kjaer marcó por error en su propia meta.

El Milan busca mantener su registro invicto: tras lograr 3 victorias y dos empates, el Milan podría conseguir mantenerse sin perder en sus primeros seis partidos en la Serie A por primera vez desde la temporada 2022-2023.

No obstante, el Rossoneri podría firmar 3 empates en las primeras 6 jornadas por primera vez desde la temporada 2018-2019. La fortaleza del Sassuolo en su campo: el Sassuolo ha logrado 8 victorias en sus últimos 11 partidos como local en la Serie A, frente a 3 derrotas.

Y desde el inicio de la segunda mitad de la temporada pasada, no ha habido equipo que haya logrado más victorias como local que el Inter, con 10 victorias, y la Roma, con 9 victorias, mientras que el Nápoles registró el mismo número de victorias que el Sassuolo, con 8 victorias.

Cifras goleadoras llamativas para ambos equipos

El Sassuolo, junto con el Monza, es uno de los dos equipos que han logrado marcar y encajar al menos un gol en cada partido que han disputado en la Serie A esta temporada.

El Sassuolo nunca había marcado en cada uno de sus primeros seis partidos de una misma temporada en la Serie A, salvo en las temporadas 2015-2016, 2018-2019 y 2020-2021.

Ningún equipo de fútbol ha rematado desde fuera del área más que el Como, con 41 remates, y la Juventus, con 38 remates, salvo el Sassuolo, que ha rematado 35 veces en la Serie A esta temporada; por el contrario, ningún equipo ha efectuado menos remates de larga distancia que el Milan, con 14 remates, empatado con el Parma.

El Milan posee el mayor porcentaje de conversión de remates en goles en la Serie A esta temporada, con un 15,6 por ciento, al haber marcado 10 goles de 64 remates; en cambio, el Sassuolo ha marcado un gol menos, con 9 goles, pero con 22 remates adicionales, para un total de 86 remates.

El jugador Domenico Berardi ha marcado 12 goles en los 20 partidos que ha disputado en la Serie A contra el Milan y, a lo largo de toda la historia de la competición, solo Silvio Piola, con 22 goles, y Enrico Chiesa, con 14 goles, han logrado marcar más goles contra el Rossoneri, mientras que Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni y Stefano Nyers tienen también 12 goles.

El jugador Diego Moreira ha marcado 3 goles con el Milan en la Serie A en 127 minutos repartidos en 3 participaciones, y solo dos jugadores han logrado marcar 4 goles en sus primeros cuatro partidos con el Rossoneri en la competición durante las dos últimas décadas: Mario Balotelli en 2013 y Krzysztof Piatek en 2019.



