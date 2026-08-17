El fútbol europeo se acerca al inicio de una nueva temporada, pero esta vez la competencia no se limita al terreno de juego. Con el arranque de la temporada 2026-2027, los números revelan una realidad económica evidente: la Premier League se distancia financieramente del resto de las grandes ligas, mientras Italia y Francia luchan por mantener su posición en la carrera de ingresos e inversiones.

Las cinco grandes ligas de Europa —la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1— son reconocidas como el motor principal de la industria del fútbol mundial. Y mientras LaLiga ya ha comenzado su temporada, aunque de forma irregular, las competiciones de la Premier League, la Serie A y la Ligue 1 arrancan el 21 de agosto, y la Bundesliga se sumará el día 28 del mismo mes.

El valor de mercado total de las cinco grandes ligas asciende a unos 32.000 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud del dominio económico del fútbol europeo, encabezado por la Premier League, que por sí sola acapara cerca del 40 % del valor de mercado total de estas ligas.

Real Madrid y Barcelona: la fuerza comercial en España

La Premier League lidera el panorama con un valor de mercado estimado en unos 12.560 millones de euros, mientras que sus ingresos anuales consolidados superan los 8.000 millones de euros, según informó el diario "AS" de España. Estas cifras se basan en los estudios económicos globales más recientes relativos a la industria del fútbol, publicados durante el año 2026, junto con los informes anuales especializados en financiación del fútbol y valoraciones de mercado.

LaLiga ocupa el segundo puesto con un valor de mercado de unos 5.450 millones de euros, seguida de la Serie A con 5.360 millones de euros, luego la Bundesliga con 4.800 millones de euros y, por último, la Ligue 1 con un valor estimado de 3.800 millones de euros. En cuanto a los ingresos anuales, la Premier League mantiene una diferencia enorme, con una media de unos 8.100 millones de euros, frente a los 4.100 millones de euros de LaLiga, los 4.000 millones de euros de la Bundesliga, los 3.100 millones de euros de la Serie A y los 2.300 millones de euros de la Ligue 1.

Al analizar estas cifras, se hace evidente, año tras año, que el rumbo de la industria del fútbol europeo se define cada vez más a través de la Premier League, mientras el Real Madrid y el Barcelona siguen desempeñando un papel excepcional en el plano de la fuerza comercial mundial. Incluso el Bayern de Múnich, considerado el club alemán más destacado y capaz de competir con los dos gigantes españoles, no posee la misma influencia global que le permita incidir en la configuración de las nuevas tendencias de la industria a nivel internacional.

Thiago Freitas, director de operaciones de la empresa Roc Nation Sports, señala que la brecha financiera está destinada a mantenerse durante los próximos años, y subraya que los grandes clubes italianos podrían acabar estando económicamente más cerca de los grandes clubes turcos que de sus homólogos ingleses.

Pese a la gran diferencia con Inglaterra, LaLiga cuenta con rasgos económicos distintivos, sobre todo la enorme fuerza comercial del Real Madrid y el Barcelona. Una parte importante de los ingresos del fútbol español procede de las actividades comerciales vinculadas a los dos clubes gigantes, que han logrado convertir su seguimiento mundial en diversas fuentes de ingresos, entre ellas el patrocinio, la hospitalidad y los derechos de explotación de la marca, además de los ingresos de los estadios.

En cuanto a la Ligue 1, depende en gran medida de la fuerza de sus grandes clubes, encabezados por el Paris Saint-Germain, además de los ingresos por entradas. Moisés Assayag, socio director de la empresa Tchannel Associados, considera que las grandes ligas europeas se orientan cada vez más a diversificar sus fuentes de ingresos en lugar de depender en exceso de los derechos de retransmisión televisiva.

Afirma que los derechos de retransmisión siguen siendo un elemento fundamental en la economía del fútbol, pero que el patrocinio y los ingresos de los días de partido han cobrado mayor importancia, porque otorgan a los clubes una mayor capacidad de generar valor directo a partir de su relación con la afición y las marcas. Además, la diversificación de los ingresos reduce el riesgo de retroceso o estancamiento en los contratos de retransmisión y crea un modelo financiero más estable, predecible y sostenible a largo plazo.

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La retransmisión televisiva: el arma más poderosa de los ingleses

Las principales fuentes de ingresos varían de una liga a otra. En la Premier League, la mayor parte de los ingresos procede de los derechos de retransmisión televisiva, en especial los derechos internacionales, que han contribuido a convertir la competición en el producto futbolístico de mayor difusión en todo el mundo. En la Bundesliga, en cambio, destacan los ingresos por entradas y de las federaciones locales, mientras que las marcas y el patrocinio representan una de las fuentes de ingresos más importantes en la Serie A.

Con el arranque de las temporadas de las cinco grandes ligas, la brecha financiera entre Inglaterra y el resto del continente se amplía, a pesar de que los ingresos totales del mercado del fútbol europeo han superado por primera vez la barrera de los 40.000 millones de euros. Según los datos de mercado y los informes de la UEFA, el crecimiento de los ingresos por retransmisión televisiva de los clubes ingleses durante la última década casi equivale al crecimiento de los ingresos del resto de los clubes de fútbol europeos en conjunto.

La Premier League obtiene más de 3.500 millones de euros al año en derechos de retransmisión, impulsada fundamentalmente por la difusión global de la competición y su atractivo en los mercados internacionales. Llenar el estadio ya no significa únicamente vender el mayor número posible de entradas, sino que se ha convertido en una plataforma comercial integral a través de la cual los clubes pueden obtener ingresos adicionales por hospitalidad, consumo, turismo, contenidos, datos y patrocinio.

Wagner Litzke, director del departamento de desarrollo de negocio de la agencia End to End, afirma que la próxima batalla en el fútbol europeo se librará en gran medida fuera del terreno de juego. Y añade que los clubes que logren convertir el interés de la afición en ingresos sin una dependencia creciente de los derechos de retransmisión tendrán la ventaja, señalando que el estadio y la base de aficionados se han convertido en dos plataformas comerciales integrales.

En contraste, algunas ligas continentales afrontan crecientes desafíos financieros. LaLiga mantiene el segundo puesto de forma estable, aunque con una gran diferencia respecto a la Premier League, mientras que la situación se ve más difícil en Italia y Francia. La Serie A registró una caída cercana al 3 % en el último ciclo de derechos de retransmisión locales, mientras que el valor de los contratos de retransmisión televisiva en la Ligue 1 se redujo en torno a un 20 %.

Este retroceso llevó a la Ligue 1 a experimentar con el modelo de retransmisión directa al consumidor, o D2C, en un intento por limitar las pérdidas y compensar parte de los ingresos perdidos a medio plazo. Pero la caída de los ingresos por retransmisión no impidió que el sector comercial lograra un crecimiento notable. Un estudio conjunto realizado por la Asociación Europea de Patrocinio y la empresa Ampere Analysis reveló la inyección de una cifra récord de unos 5.400 millones de dólares en patrocinio vinculado a las cinco grandes ligas al inicio de la temporada.

Cerca del 76 % de estas inversiones proviene de marcas globales, con una fuerte presencia de empresas de Norteamérica, Oriente Medio y Asia. La Premier League y LaLiga encabezan la lista de los contratos de patrocinio y suministro de ropa deportiva más caros del mundo, mientras que Adidas lidera el mercado del fútbol europeo con una cuota cercana al 11 %.

A nivel de clubes, gigantes españoles, encabezados por el Real Madrid, lideran la lista de ingresos comerciales individuales, después de que sus ingresos por patrocinio y desarrollo de estadios superaran los 590 millones de euros anuales, seguidos de clubes como el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. La Bundesliga destaca como la única gran liga cuya base de patrocinadores sigue dependiendo mayoritariamente de empresas locales y alemanas.

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La Bundesliga destaca en asistencia y los ingleses, en ingresos

En lo que respecta a los ingresos de los días de partido, que incluyen la venta de entradas, los ingresos de los estadios y la taquilla, la Bundesliga y la Premier League compiten por el liderazgo en eficiencia. La Bundesliga cuenta históricamente con una de las medias de asistencia de público más altas del mundo, beneficiándose de precios de entradas relativamente asequibles y de una cultura de estadios llenos, con clubes como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich a la cabeza.

Pero en términos de ingresos totales en efectivo, la Premier League se impone, gracias a los elevados precios de las entradas y a la capacidad de generar grandes ingresos comerciales a partir de los estadios modernos y las instalaciones de hospitalidad. Según los indicadores de Deloitte relativos a los clubes con mayores ingresos del fútbol, los clubes que invirtieron en el desarrollo de su infraestructura deportiva lograron aumentos notables en los ingresos de los días de partido.

En España, el Real Madrid y el Barcelona lograron compensar parte de la caída de los ingresos por retransmisión televisiva mediante la subida de los precios de las entradas, el aumento del aforo y el aprovechamiento comercial de sus nuevas instalaciones, de modo que los días de partido se han convertido en enormes fuentes de ingresos que combinan deporte, comercio y turismo.

El dominio inglés no se limita a los ingresos y al valor de mercado, sino que se extiende también al mercado de fichajes. En los últimos días se ha registrado una intensa actividad en el mercado de fichajes, con la conclusión de varias operaciones multimillonarias, entre ellas el traspaso de Yan Diomande al Real Madrid por 125 millones de euros, que se convierte en el fichaje más caro de la historia del club y entra en la lista de los traspasos más caros del mundo.

El traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal también contribuyó a elevar el gasto total, tras alcanzar la operación un valor de 87 millones de euros, con lo que el jugador brasileño se convierte en el traspaso más caro entre jugadores brasileños durante la presente temporada.

Según los datos de Transfermarkt, el gasto total actual en las cinco grandes ligas asciende a unos 6.500 millones de euros. Inglaterra encabeza la lista con un gasto de unos 2.300 millones de euros, seguida de Italia con 815,6 millones de euros, luego España con 605 millones de euros, incluida la operación de Rodri, Alemania con 555 millones de euros y Francia con 382,8 millones de euros.

La lista de las ligas con mayor gasto incluye también la Championship inglesa con 245,3 millones de euros, Turquía con 244,7 millones de euros, la Liga Saudí con 219 millones de euros, Portugal con 208,6 millones de euros y Bélgica con 119,7 millones de euros.

Los clubes europeos aún podrán inscribir a los nuevos jugadores hasta el 1 de septiembre, lo que significa que las cifras actuales están destinadas a aumentar durante los últimos días del mercado de fichajes.

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Siete clubes ingleses entre los que más gastan

A nivel mundial, los clubes ingleses dominan la lista de los que más gastan, ya que incluye a siete clubes ingleses de un total de diez en la lista actual. El Chelsea encabeza la lista con un gasto de unos 389 millones de euros, seguido del Tottenham con 267 millones de euros, mientras que el Real Madrid ocupa el siguiente puesto con 225 millones de euros, luego el Manchester City con 175 millones de euros, el Arsenal con 168 millones de euros y el Newcastle con 161,2 millones de euros.

La lista incluye también a la Juventus con 137,2 millones de euros, el Ipswich Town con 127,9 millones de euros, el Brighton con 126,1 millones de euros y el Milan con 107,4 millones de euros. Se espera que el volumen de inversiones del Barcelona ascienda a unos 150 millones de euros una vez se anuncie oficialmente la incorporación de Rodri.

Mientras se acelera el ritmo de las inversiones europeas, el mayor desafío para la industria del fútbol sigue siendo lograr el equilibrio entre la competitividad y la sostenibilidad financiera. Alexandre Frota, director ejecutivo de la feria Foot Pro, afirma que las cifras actuales reflejan la fuerza y el dinamismo de la industria del fútbol mundial, pero al mismo tiempo insiste en la necesidad de mantener el equilibrio financiero.

Añade que Europa continúa acelerando sus enormes inversiones, mientras que el mercado brasileño afronta la etapa actual con mayor cautela y una estrategia más conservadora, subrayando que el futuro del deporte exige mantener un nivel competitivo elevado sin sacrificar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Por su parte, Claudio Fioretto, director ejecutivo de la empresa P&P de gestión deportiva, considera que el mercado de fichajes brasileño de mitad de año tiene históricamente una dinámica distinta a la del inicio de la temporada. Señala que los movimientos actuales se han caracterizado por la cautela, con clubes centrados en reforzar posiciones concretas y realizar sustituciones específicas en lugar de introducir cambios drásticos en las plantillas. Este comportamiento, según Fioretto, refleja las actuales condiciones financieras de los clubes y su afán por lograr una mayor responsabilidad financiera, pese a sus previsiones de un aumento de la actividad del mercado a medida que se acerque la fecha de cierre del periodo de fichajes en septiembre.

El panorama completo revela que el fútbol europeo entra en la temporada 2026-2027 con claras diferencias financieras entre sus polos. La Premier League no solo encabeza la lista de ingresos y valor de mercado, sino que posee también una capacidad excepcional para atraer inversiones globales, maximizar los derechos de retransmisión y convertir los estadios y la afición en enormes activos comerciales, además de su presencia arrolladora en el mercado de fichajes.

En contraste, LaLiga trata de mantener su posición gracias a la fuerza comercial del Real Madrid y el Barcelona, mientras que la Bundesliga busca aprovechar su seguimiento popular y la estabilidad de su estructura económica, en un momento en que Italia y Francia afrontan mayores desafíos en el ámbito de los derechos de retransmisión y los ingresos.

Y mientras los ingresos del fútbol europeo superan la barrera de los 40.000 millones de euros, el mensaje más claro con el inicio de una nueva temporada parece ser este: la competición por el título de liga puede decidirse dentro del terreno de juego, pero la batalla por el dominio del futuro del fútbol se decide fuera de él, donde están el dinero, la retransmisión, el patrocinio, la afición y las inversiones.