Los entrenamientos del Al Hilal registraron avances positivos y tranquilizadores, de cara a la esperada cumbre ante el Al Ittihad, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El líder saudí disputó su sesión de entrenamiento principal este miércoles, en la que se produjo el regreso paulatino de varios de los nombres lesionados, en un paso que refuerza las opciones del cuerpo técnico antes del decisivo enfrentamiento.









Según el diario saudí "Al Yaum", el acontecimiento más destacado fue la participación del capitán de la selección saudí, Salem Al Dawsari, en la primera parte de los entrenamientos colectivos, antes de completar su programa de recuperación específico bajo la supervisión del cuerpo médico.

Este paso se considera un fuerte indicio de que Al Dawsari está cerca de estar plenamente listo y de que aumentan sus posibilidades de figurar en la lista para el clásico.

En el mismo contexto, la dupla formada por Hamad Al Yami y la estrella francesa Theo Hernández disputó entrenamientos físicos con balón, dentro de las últimas fases de su programa de recuperación, lo que abre la puerta a su próximo regreso a la competición.

El Al Hilal recibe a su rival tradicional, el Al Ittihad, a las nueve de la noche del sábado 10 de octubre, en la cumbre de la octava jornada, un duelo que no admite término medio.

Ambos equipos afrontan el enfrentamiento en unas circunstancias de competencia al rojo vivo; el Al Hilal encabeza la clasificación con 18 puntos, mientras que el Al Ittihad ocupa el segundo lugar con 17 puntos sumados en 7 partidos, aventajando por un solo punto al Al Nassr y al Al Qadisiyah, tercero y cuarto respectivamente.







