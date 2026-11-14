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Se confirmó la ausencia de Frenkie de Jong, centrocampista de la selección de los Países Bajos, en el último partido de su país en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, previsto para este lunes ante Alemania, debido a que sufre algunas molestias leves tras el encuentro contra Grecia.

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El cuerpo técnico de la selección de los Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, decidió excluir al jugador de 29 años de la lista para el partido, con el fin de evitar cualquier riesgo innecesario, tras las molestias físicas que sufrió durante el encuentro ante Grecia.

La cuenta oficial de la selección de los Países Bajos escribió en la red "X": "Frenkie de Jong sufre algunas molestias físicas leves y se perderá el próximo partido a domicilio ante Alemania".

Y añadió: "El cuerpo técnico decidió, como medida de precaución, que el jugador no viaje a Berlín, dado que el partido del lunes llega demasiado pronto para el periodo de recuperación del centrocampista".

Xavi no convocará a ningún jugador sustituto para suplir la ausencia de De Jong, por lo que la lista de la selección neerlandesa queda con 23 jugadores de cara al duelo ante Alemania.

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El partido previsto para el lunes es el último de los Países Bajos en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un encuentro que albergará el Estadio Olímpico de Berlín.

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La selección neerlandesa afronta el partido como líder de su grupo con 11 puntos, mientras que Alemania y Grecia cuentan con 8 puntos cada una, y la selección de Serbia cierra la clasificación sin ningún punto.

Un empate asegurará la clasificación de los Países Bajos a los cuartos de final, previstos para el próximo mes de marzo, como líder del grupo.

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El neerlandés Frenkie de Jong atraviesa una etapa delicada en su carrera durante la presente temporada, después de haber tenido que lidiar con las secuelas de una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo y que afectó a la regularidad de sus participaciones con el Barcelona y con la selección de su país, en un momento en el que busca recuperar su condición de titular y alcanzar su mejor nivel físico y técnico.

El centrocampista neerlandés había sufrido una lesión en la rodilla durante las competiciones de la Copa del Mundo 2026, por lo que se perdió varios compromisos importantes, antes de iniciar su regreso progresivo a los terrenos de juego con el Barcelona a finales del pasado mes de octubre.

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El regreso de De Jong a la participación con el conjunto catalán no fue fácil, ya que necesitó recuperar el ritmo de competición tras el periodo de ausencia, con el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick empeñado en tratar con cautela su estado físico y evitar sobrecargarlo antes de recuperar su plena disponibilidad.

De Jong representa un elemento importante en los planes del Barcelona, gracias a su capacidad para controlar el ritmo del juego, mantener el balón bajo presión y aportar soluciones en la salida de balón desde atrás, además de su versatilidad táctica, que le permite desempeñar más de un rol en el centro del campo.