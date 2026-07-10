Nuevos disturbios tras la eliminación de Marruecos en el Mundial: la policía, blanco de cristales y fuegos artificiales

La noche del jueves se registraron nuevos disturbios en varias ciudades neerlandesas tras la derrota de Marruecos 2-0 ante Francia en el Mundial, según la NOS.

Hubo disturbios en varios puntos del país: se lanzaron cristales, muebles y fuegos artificiales contra la policía.

Las principales ciudades se vieron afectadas de nuevo: Ámsterdam, La Haya, Róterdam y Utrecht.

En Róterdam la mayoría se dispersó tras la advertencia policial, mientras que en Ámsterdam, La Haya y Utrecht hubo detenciones.

En el barrio de Osdorp, en Ámsterdam, se provocaron incendios y se lanzaron fuegos artificiales contra la policía. En Schilderswijk, La Haya, ocurrió lo mismo y además se corearon consignas antisemitas.

Con el paso de las horas, la situación se normalizó en todas las ciudades. La policía abrió investigaciones sobre los disturbios y los detenidos.