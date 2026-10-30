El extremo derecho francés, que ahora tiene 24 años, pasó entonces del Crystal Palace al Bayern de Múnich por una cantidad de traspaso fijada en 53 millones de euros. Allí se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando el club muniqués empezó a interesarse por Olise, lo primero que le llamó la atención fue su «trayectoria agitada», explicó Eberl en la revista del club 51. «Pasó por varios centros de formación en Inglaterra. Pero una trayectoria así no tiene por qué ser una señal de alarma: las dificultades también pueden forjar a un jugador».

Olise jugó en las categorías inferiores del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City antes de dar el salto al fútbol sénior en el Reading y acabar consolidándose en la Premier League con el Crystal Palace.

«Para conocer a un futbolista, ante todo tienes que hablar con personas que hayan jugado con él o contra él», explicó Ebel. «Con Michael teníamos la ventaja de que Oliver Glasner era entonces su entrenador en el Crystal Palace, y nuestro director deportivo, Christoph Freund, conoce muy bien a Glasner». Los dos austriacos trabajaron juntos en el RB Salzburgo. «Si un entrenador te dice: “Claro, fichadlo, fichadlo”, empiezas a sospechar», señaló Eberl. «Pero Glasner dijo: “Todavía tiene que aprender, y nosotros lo necesitamos”. Entonces supimos que lo valoraba».

La propensión a las lesiones, un pequeño «interrogante» con Michael Olise

Después, los responsables del club muniqués hablaron con el propio Olise. «Es un placer hablar de fútbol con él», recordó Eberl. «Había un pequeño interrogante: ¿es propenso a las lesiones? En el Crystal Palace había estado mucho tiempo de baja». En su última temporada en Inglaterra, Olise se perdió varias semanas seguidas en dos ocasiones, una por un desgarro muscular y otra por una lesión en el muslo. Pero en sus 19 partidos marcó diez goles y dio seis asistencias, cifras que bastaron para convencer a Eberl.

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En cualquier caso, la preocupación por una posible propensión de Olise a las lesiones resultó infundada. En los casi dos años y medio que lleva hasta ahora en el Bayern de Múnich, solo se ha perdido partidos por sanción. En 119 encuentros ha firmado unos impresionantes 54 goles y 61 asistencias.