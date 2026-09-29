Nuevos detalles en el expediente de la condena: la Premier League acusa a los testigos del Manchester City de mentir

Un informe periodístico reveló nuevos detalles sobre la crisis en torno a la condena al Manchester City por violar de forma sistemática las normas de la Premier League.

La Premier League anunció que un comité independiente declaró culpable al Manchester City de cometer todas las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de condenarlo por tres de las cuatro acusaciones relativas a la falta de cooperación con la investigación de la liga.

Por su parte, el diario "The Sun" señaló que la Premier League acusó a los testigos del Manchester City de mentir como parte de la investigación sobre los cargos que enfrenta el club.

En el informe completo publicado este martes, la Premier League también acusó a algunos testigos del Manchester City de ser "deshonestos" y de haber presentado pruebas "falsas".

En la sección quinta, apartado 29, se indicó: "Concluimos que la mayoría de los testigos de los hechos que declararon ante nosotros hicieron todo lo posible por aportar pruebas veraces y ayudarnos a determinar los cargos".

Y añadió: "Sin embargo, tal y como se explica principalmente en el anexo 6, concluimos que las pruebas aportadas por varios testigos de los hechos importantes que fueron citados a declarar en nombre del club eran falsas en una serie de aspectos fundamentales, y que algunos de esos testigos de los hechos prestaron declaraciones en la audiencia que sabían que no eran ciertas, siendo por tanto deshonestos".