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Senegal ha ganado su recurso ante el TAS, el máximo tribunal deportivo, sobre el resultado de la final de la última edición de la Copa África, lo que significa que ha sido restituido como vencedor de la polémica final ante Marruecos disputada a principios de este año.

El Tribunal Arbitral del Deporte ha estimado el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol contra la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol en relación con la final de la "Copa Africana de Naciones Marruecos 2025".

La decisión de la Comisión de Apelación de la CAF queda anulada y se restablece la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF.

Por tanto, se confirma el resultado al término de la final de la Copa África 2025: 1-0 para Senegal ante Marruecos.

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Senegal vuelve a ser oficialmente campeón de África. El Tribunal Arbitral del Deporte ha estimado por unanimidad el recurso de la Federación Senegalesa y ha revocado la decisión con la que la CAF había otorgado a Marruecos la victoria en la final de la Copa África 2025 en los despachos el pasado marzo. Vuelve a ser válido el triunfo por 1-0 logrado sobre el campo en la prórroga de la final disputada el 18 de enero en Rabat.

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QUÉ HABÍA PASADO

El partido estuvo marcado por las protestas de los jugadores senegaleses por un penalti concedido a Marruecos al final del tiempo reglamentario. En señal de protesta, los Leones de la Teranga abandonaron el terreno de juego durante 14 minutos antes de regresar y terminar el encuentro.

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El fallo de Brahim Diaz desde los once metros llevó después la final a la prórroga, en la que se impuso Senegal. Dos meses más tarde, sin embargo, la Comisión de Apelación de la CAF consideró que el abandono del campo equivalía a una renuncia a disputar el partido, por lo que otorgó a Marruecos la victoria por 3-0 en los despachos y el título de campeón de África.

El TAS ha revocado hoy aquella decisión y ha confirmado de nuevo a Senegal como campeón de África de la edición de 2025.