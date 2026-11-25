Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United cayó en la trampa del empate ante su anfitrión, el Sporting de Lisboa portugués, con un 2-2 en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que esta noche dejó además una valiosa victoria del Inter de Milán sobre el Stuttgart por 2-0.

Anuncios

El Manchester United atraviesa una mala temporada. En el primer partido de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, perdió por 4-0 ante el Liverpool en la Premier League, y hoy volvió a tropezar en el debut del técnico con el equipo en la Liga de Campeones.

Luis Suárez marcó los dos goles del Sporting de Lisboa (33' de penalti y 80'), mientras que Bruno Fernandes anotó los dos tantos del Manchester United (48' de penalti y 50').

El Sporting de Lisboa suma ahora 10 puntos y es noveno, mientras que el Manchester United llega a 7 puntos y ocupa la 19.ª posición.

La primera parte terminó con el Manchester United perdiendo 1-0 ante el Sporting en el estadio José Alvalade. Los primeros 45 minutos fueron difíciles para los visitantes, que solo lograron un xG de 0,12 frente al 1,89 de sus rivales, aunque se sienten perjudicados por no haber podido empatar.

Anuncios Anuncios

El Sporting desperdició una ocasión de oro para romper la igualada en el minuto 30, cuando Lammens detuvo un penalti lanzado por Suárez tras una falta de Martínez sobre Catamo.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Sin embargo, el delantero tuvo una segunda oportunidad tres minutos después, cuando Lammens chocó con Araujo, y esta vez no falló: firmó así su quinto gol en la Liga de Campeones esta temporada.

El United creyó haber empatado en el minuto 40, cuando Amad remató de cabeza a puerta vacía, pero el gol fue anulado de forma desconcertante al señalarse una falta de Tielemans en la construcción de la jugada.

Anuncios

El árbitro Marciniak volvió a señalar un penalti, el tercero del partido y esta vez a favor del Manchester United, al inicio de la segunda parte, y Bruno Fernandes lo transformó con acierto.

En el minuto 50, Bruno Fernandes logró su segundo gol, también el segundo de su equipo, ante su exclub, tras una asistencia de su compañero Amad Diallo.

Anuncios

Luis Suárez igualó para el Sporting de Lisboa en el minuto 79 con un remate de chilena desde dentro del área, un minuto antes de que el Manchester United marcara un tercer gol que fue anulado tras la revisión del VAR.

El belga Youri Tielemans, jugador del Manchester United, vio la segunda amarilla y, con ella, la roja en el minuto 90, instantes antes del pitido final de un empate con el que el conjunto inglés prolonga su racha de tropiezos en todas las competiciones.

Anuncios

El Inter sigue ganando

El Inter de Milán prosiguió con sus victorias europeas y sumó su tercer triunfo consecutivo, esta vez ante su visitante, el Stuttgart alemán, por 2-0.

Los goles del Inter de Milán los marcaron Petar Sučić (57' de penalti) y Lautaro Martínez (74').

Anuncios

El Inter elevó su cuenta a 9 puntos y ocupa la 11.ª posición de la clasificación, mientras que el Stuttgart se quedó con 7 puntos en el 17.º puesto.