Nuevo «trabajo a tiempo parcial» en el 1. FC Colonia: ¿otra concesión a Said El Mala?

Tras su, a la postre, sorprendente continuidad en Colonia, acompañada de una considerable subida salarial y del prestigioso dorsal 10, El Mala parece que tendrá en adelante la oportunidad de ganar aún más protagonismo. Según Sport Bild, al excepcional futbolista le prometieron más libertad sobre el terreno de juego para que pueda explotar mejor sus virtudes sin estar tan atado a una posición.

Ya en la celebrada victoria en el derbi contra el Borussia Mönchengladbach (2-1) del fin de semana se pudo ver que El Mala estaba menos sujeto a su posición nominal en la banda izquierda y que, en determinadas situaciones, actuaba bastante más por el centro. El artículo habla de un «papel de delantero a tiempo parcial», ya que los de Colonia tienen actualmente un problema acuciante en ataque por las bajas de Thijs Dallinga (26 años, rotura del ligamento cruzado) y Ragnar Ache (28 años, rotura de fibras musculares).

Un recurso que también dio resultado contra el Gladbach. Tras el gol de la victoria de El Mala, Wagner, que podría haber perdido su puesto en caso de derrota, explicó al respecto: «Said tiene que buscar sus momentos. Si se queda abierto y pueden defenderlo sin dificultades en la banda, suele tener problemas, porque ahí pueden hacerle un dos contra uno. Pero si puede desplazarse desde el centro hacia fuera, no es tan fácil defenderlo y tiene más posibilidades de encontrar un hueco. Tenemos que conseguir que disponga de esa libertad. Y si podemos llevarlo a ello situándolo en una posición más centrada, será mejor jugador».

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¿Said El Mala como delantero? No es un terreno completamente desconocido

Con todo, El Mala ya desempeñó ese papel durante parte de la temporada pasada, por lo que la idea no es solo de Wagner. «Tras las bajas de los delanteros, Said preguntó enseguida si podía volver a jugar en esa posición, porque se siente cómodo ahí y quiere mejorar», subrayó el entrenador del FC.

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Contra el Gladbach, El Mala marcó su segundo gol de la temporada en su quinto partido entre todas las competiciones. Además, durante el parón internacional había debutado con la selección alemana a las órdenes del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp.

El Mala espera dar ahora en Colonia el siguiente paso en su desarrollo, algo que en un principio quería impulsar en verano con un fichaje por un club de primer nivel. Durante un tiempo, el BVB pareció la opción más probable, hasta que el Borussia Dortmund se retiró de la puja tras unas durísimas negociaciones con el FC por el precio y El Mala firmó un contrato hasta 2031. No hay cláusula de rescisión.



