Nuevo revés para la estrella holandesa por culpa de Koeman

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, ha anunciado la alineación para el partido contra Suecia de esta tarde, en la segunda jornada del Mundial 2026.
Memphis Depay se queda de nuevo en el banquillo, tras empezar también como suplente ante Japón.
Koeman alineó a Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Cody Gakpo.
Holanda debutó con un 2-2 ante Japón, y Suecia venció 5-1 a Túnez.
La alineación de Holanda fue la siguiente:
Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hek, Frenkie de Jong, Tijani Renders, Ryan Gravenberch, Donell Malen, Cody Jakpo y Brian Proby.
Por su parte, Graham Potter, seleccionador de Suecia, alineó a:
Christopher Nordfeldt, Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen, Yassin El Ayari, Alexander Bernhardsson, Jesper Källström, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nigrén, Victor Gioukires y Alexander Isak.