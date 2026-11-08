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La DFB ha perdido a otro talento en favor de otra selección. Matteo Palma, internacional alemán en categorías inferiores, ha sido convocado por la selección absoluta de Italia.

Según anunció la selección italiana el sábado, el seleccionador Roberto Mancini ha citado al defensa del Udinese Calcio para los partidos de la Liga de Naciones contra Francia y Bélgica en sustitución del central lesionado Gianluca Mancini (AS Roma), con quien no tiene parentesco.

Con esta convocatoria, Palma ha cambiado de federación. Sin embargo, aunque debutara, el jugador de 18 años todavía podría, en teoría, jugar con la selección alemana, siempre que cumpliera determinadas condiciones de los estatutos de la FIFA. Según estas, un futbolista puede jugar para otro país si ha disputado como máximo tres partidos, oficiales o amistosos; si aún no había cumplido 21 años en su último encuentro; si no ha participado en un Mundial ni en una Eurocopa; si han pasado tres años o más desde su última aparición, y si ya poseía con anterioridad la nacionalidad del otro país.

Palma todavía cumple esas condiciones. El joven nació en marzo de 2008 en Berlín, jugó primero en las categorías inferiores de Italia y después en las selecciones sub-16, sub-17 y sub-18 de Alemania. Se formó en el Hertha BSC antes de fichar por el Udinese en 2022. Allí ya tuvo algunas apariciones con el primer equipo la pasada temporada, fue cedido al Sampdoria de Génova, de segunda división, para la segunda mitad del curso y ahora forma parte de manera estable de la plantilla profesional.

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Matteo Palma ya es titular habitual en la Serie A

Tras sufrir una lesión muscular al comienzo de la temporada, Palma se ha ganado incluso un puesto de titular y ha disputado los 90 minutos completos en los últimos cuatro partidos de la Serie A. Con solo cinco puntos en once encuentros, el Udinese ocupa actualmente el último puesto de la tabla.

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Además, con 25 goles encajados, el Udinese tiene la segunda peor defensa de la liga. Aun así, Palma es uno de los mayores talentos del país. Todavía en septiembre, el joven no había decidido con qué selección quería jugar. «Estoy en contacto con ambas selecciones, pero aún no he tomado una decisión. Todavía no es el momento adecuado para aceptar una de esas propuestas», declaró al periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio.

Getty Images

¿Qué otros talentos se le han escapado a la DFB?

Ahora la decisión ha llegado antes de lo esperado, lo que supone un nuevo revés reciente para la DFB tras los casos de Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner e Ibrahim Maza. Por otra parte, Jürgen Klopp ha incluido en su convocatoria para la próxima concentración a Wael Mohya, del Borussia Mönchengladbach, un futbolista de enorme proyección que también podría jugar con Marruecos.

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El delantero Nicolo Tresoldi también podría jugar con Italia, pero quiere decidirse después de participar con Alemania en el Europeo sub-21 del próximo verano.

En el centro de la defensa, entretanto, tampoco hay mucho sitio para más jugadores. Por detrás de los titulares indiscutibles Jonathan Tah (Bayern de Múnich), Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck (ambos del BVB), Malick Thiaw (Newcastle United) y Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) fueron los elegidos para los partidos contra Serbia y Países Bajos. Yann-Aurel Bisseck, titular habitual en el Inter de Milán, quedó sorprendentemente fuera de la convocatoria.